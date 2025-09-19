JUICIO DE LA DANA
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje para subir a los pisos altos"
El máximo responsable del organismo de cuenca declara ante la jueza de la dana tras diez meses de silencio
Laura Ballester
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo Cebellán pidió antes de las 18 horas "enviarar un mensaje a la población para subir a los pisos altos", según acaba de declarar ante la jueza y el fiscal de la dana, según fuentes conocedoras de su declaración. Polo rompe su silencio diez meses y medio después de la barrancada del 29 de octubre al comparecer ante la jueza y el fiscal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.
Polo ha asegurado que nunca dijo en el Cecopi que la presa de Forata se iba a romper. "Solo se dijo que había incertidumbre de qué pasaría con la coronación, pero al ser la presa de Forata de hormigón no se sabe que va a pasar".
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede