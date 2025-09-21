Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festa de la Rosa

Illa avisa de que la alternativa a Sánchez es un Gobierno del PP “colonizado” por Aznar: “Son lo mismo que Vox”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (d).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (d). / EFE

Gisela Boada

Gavà2

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estrenado este domingo la Festa de la Rosa, celebrada en Gavà, con un mensaje de respaldo inequívoco a Pedro Sánchez, presente en el acto, a quien ha pedido que siga con su "liderazgo", pues solo así, ha declarado, hay "garantía" de progreso, convivencia y prosperidad en Cataluña, pero también en España. "Son momentos de cambios, estamos en un mundo complejo, por eso es importante tener las ideas claras, ser radical en los valores y moderado en las formas", ha espetado. Y ante este escenario, en constante cambio ha puesto por delante el "progresismo" de los socialistas, que ven el "cambio" como una oportunidad, frente al "miedo" que tiene "secuestrado" a PP y Vox y que encarna la "ola reaccionaria" que busca "recortar derechos". "Son una cosa y la misma", ha añadido.

Por eso, ha pedido al presidente seguir con la misma acción de gobierno que lo llevó a la Moncloa, para seguir siendo la alternativa a los "recortes" en servicios públicos que, ha asegurado, desplegó el PP. Y en este punto se ha dirigido en especial al expresidente del Gobierno, José María Aznar: "Tus palabras y amenazas nos dan estímulo para seguir trabajando", ha deslizado, tras meses en los que el exlíder del PP ha acusado a Sánchez de valerse de "la violencia" como "último recurso" para seguir en el poder. "Lo que es terminal es el azanrismo: es terminal y perjudicial", ha zanjado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
  2. Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
  3. El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
  4. Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
  5. El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
  6. El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
  7. Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros
  8. Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos

La contracrónica del Almería- Sporting tras el lío arbitral: de la indignación del vestuario a una lectura autocrítica

La contracrónica del Almería- Sporting tras el lío arbitral: de la indignación del vestuario a una lectura autocrítica

Fórmula 1 | Carrera del GP de Azerbaiyán, en imágenes

Fórmula 1 | Carrera del GP de Azerbaiyán, en imágenes

Los seguidores de Carlo Costanzia, preocupados tras publicar la foto en el hospital

Los seguidores de Carlo Costanzia, preocupados tras publicar la foto en el hospital

Los aeropuertos españoles esquivan el ciberataque mientras Berlín y Bruselas siguen sufriendo las secuelas

Los aeropuertos españoles esquivan el ciberataque mientras Berlín y Bruselas siguen sufriendo las secuelas

Cangas del Narcea, a por la feria ganadera de San Mateo

Cangas del Narcea, a por la feria ganadera de San Mateo

Detenida una joven por apuñalar a su novio en una discusión en Málaga

Detenida una joven por apuñalar a su novio en una discusión en Málaga

Rescatan a 50 inmigrantes magrebíes a la deriva a casi 100 kilómetros de Lanzarote

Rescatan a 50 inmigrantes magrebíes a la deriva a casi 100 kilómetros de Lanzarote
Tracking Pixel Contents