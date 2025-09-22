La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos personales de Sánchez y algunos ministros

La Audiencia Nacional (AN) investiga bajo secreto una nueva filtración de datos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares, así como de miembros del CNI, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Los datos los habría difundido por Telegram el presunto hacker alias 'N4T0X', que ha reivindicado su acción.

El asunto cayó en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, que estaba de guardia. Aunque ha acordado las primeras diligencias, el asunto irá a reparto para designar juzgado definitivo.

Cabe recordar que la AN ya investiga desde el pasado junio como delito de terrorismo y/o contra altas autoridades del Estado la difusión en redes sociales de datos personales del presidente del Gobierno, de ministros, presidentes autonómicos y políticos, como sus teléfonos móviles, DNI, domicilios o direcciones de correo electrónico.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, el juez Francisco de Jorge, abrió una causa secreta para indagar en la filtración y preliminarmente por ese presunto delito.

La Policía Nacional incorporó a la investigación una última filtración de datos personales de Sánchez, que afecta también a varios ministros, presidentes autonómicos y otros líderes y exdirigentes políticos, han confirmado también fuentes policiales.

Los especialistas de la Comisaría General de Información analizan la filtración de un documento de 500 páginas con información personal de diversos políticos, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de Extremadura, María Guardiola, o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

DNI, móviles o dirección

En el caso de Sánchez, se ha filtrado su DNI, fecha de nacimiento y dirección de su domicilio particular, pero no su teléfono móvil, así como datos de nueve ministros, entre ellos María Jesús Montero, Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska, así como de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el del Senado, Pedro Rollán.

Los agentes de la Policía indagan además sobre la difusión en las últimas horas por la 'dark web' y replicado en canales de Telegram de información relativa a cientos de afiliados de Podemos.

La Policía Nacional confirmó el pasado 19 de junio que había abierto una investigación por una primera filtración en un canal de Telegram que apuntaba a un hacker. Las fuentes consultadas por Europa Press aseguran que las indagaciones realizadas señalan de forma preliminar al mismo hacker como responsable de la última filtración.

En aquella primera filtración, se trató de un listado publicado por un hacker que ya estaba en el radar de la Policía con anterioridad. De ahí, el 19 de junio saltó a un canal de la red social Telegram que lleva por título "Alvise Pérez Chat", desde el que se suele enviar mensajes de apoyo al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta. Posteriormente, el listado fue eliminado de dicho canal.