Partido Popular
El PP pide la imputación del historico dirigente socialista Zarrías por sospechas de que su sociedad compensó a Leire por los servicios prestados a Cerdán
También solicita al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid la entrada y registro en Zaño Sociedad Consultora
El Partido Popular, personado en la causa abierta por el juez Arturo Zamarriego contra la ex militante socialista Leire Díez por supuestos amaños para presionar a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan causas contra el PSOE, ha presentado un escrito solicitando la imputación del historico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías y la entrada y registro de su sociedad Zaño Sociedad Consultora. Sospechan que esta empresa, que contrató durante cinco meses a Díez, en realidad estaba compensando la labor de ésta realizaba para el PSOE y reportaba a su ex número 3, Santos Cerdán.
La acusación popular cree que existen indicios suficientes para investigar el lobby de Zarrías, porque mientras la exmilitante "percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedente de una sociedad administrada por un exdirigente del Partido Socialista Obrero Español y todavía vinculado a algunos de sus más altos cargos (...)se dedicaba a los asuntos indiciariamente delictivos que han motivado la incoación de este procedimiento".
