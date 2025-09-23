Tener un problema de motor o una avería en el coche que nos obligue a parar en mitad de la carretera es un auténtico engorro para el conductor y sus acompañantes.

En caso de tener una emergencia, los coches deben portar una serie de objetos o elementos que son obligatorios y sirven para estas situaciones. Muchos conductores conocen la normativa y saben que el triángulo o la V-16, una rueda de repuesto o kit para reparar pinchazos y el chaleco son indispensables.

Sin embargo, es normal que surjan dudas en torno a ello, pues, por ejemplo, el triángulo dejó de ser obligatorio y ahora se va implantando la V-16. Por ello, con estas normas cambiantes muchos tienen la pregunta de cuantos chalecos se deben llevar y si todos los ocupantes se lo tienen que poner. Aunque muchas personas puedan pensar que el chaleco no tiene una gran utilidad, la realidad es que sí.

Se trata de unos componentes que te permiten ser más visible en la carretera y hacer que el resto de conductores te vea. Por ello, tanto el chaleco como el triángulo o la V-16 son tan importantes en estos casos, porque realmente salvan vidas. Si tuvieras que detener el coche en medio del camino por una emergencia, existe un procedimiento claro. Por ello, uno de los pasos clave es ponerse el famoso chaleco, ya que de no hacerlo te podrían multar con 200 euros y quitarte 4 puntos del carnet. Las respuestas a estas incertidumbres lo tiene el Reglamento General de Vehículos. Una de las dudas más recurrentes es la de cuantos chalecos se tienen que llevar, ya que no todos tienen claro si es necesario que cada uno de los ocupantes lo use.

Así pues, la normativa es bastante clara, ya que solo es obligatorio que lo lleve puesto el conductor. En el caso de los ocupantes, se tienen que apartar de la vía, y si esto no fuera posible solo tendrán que permanecer en el interior del coche con el cinturón abrochado.