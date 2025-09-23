Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una jueza imputa a seis personas por el ahorcamiento del muñeco de Sánchez en la protesta de Nochevieja en Ferraz

La jueza, que en un primer momento encuadró el incidente en la mera "crítica política", toma esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid reabriera la causa

Protesta en Ferraz

Protesta en Ferraz

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, ha acordado dirigir la acción penal contra las seis personas que fueron identificadas por la Policía como presuntos autores de los hechos ocurridos en la pasada Nochevieja junto a la sede nacional del PSOE en la madrileña Calle de Ferraz, cuando se ahorcó y apaleó un muñeco identificado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mientras uno de los imputados es uno de los convocantes de la protesta, otro de ellos fue el supuesto responsable de llevar a Ferraz la piñata que representaba a Pedro Sánchez. "Este joven de 32 años se encargó de colocar una soga alrededor de la cabeza del muñeco y subirlo, con la ayuda de un contrapeso", explican las fuentes consultadas.

La jueza toma esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid reabriera la causa que había sido archivada por la instructora, que en ese momento encuadró el incidente en la mera "crítica política".

El 9 de octubre

En concreto la magistrada cita a los identificados para que comparezcan en el juzgado el próximo día 9 de octubre de 2025 a las 12:00 horas, "al objeto de darles traslado del procedimiento con el fin de que puedan designar abogado de su elección o bien solicitarlo del turno de oficio para poder ejercitar su derecho de defensa".

La Sección número 30 de la Audiencia Provincial, en un auto de 30 de junio, estimaba el recurso de la Fiscalía y de forma parcial reabría la causa, rechazando no obstante su petición de que el asunto fuera derivado a la Audiencia nacional por delito de injurias y amenazas al Gobierno. Para los jueces de la Audiencia madrileña los hechos deben investigarse simplemente como amenazas.

Kiko Rivera revela que la canción más íntima de su vida estará dedicada a su ruptura con Irene Rosales: “Es mi manera de pasar página”

Gijón corre contra el cáncer este domingo: "El objetivo es llegar a los 3.000 inscritos"

Lidl revoluciona el orden en casa con su nuevo set de organizadores para cajones

Un marroquí afronta la expulsión de España después de ser sorprendido "in fraganti" vendiendo cocaína en una calle de Gijón

IU rechaza que la EMA cobre a los vecinos por los nuevos contadores

La idílica casa de campo (de 288 metros cuadrados) que vende un banco en Asturias por menos de 40.000 euros

El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias

