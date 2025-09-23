Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La sentencia de Trapero

Un juzgado abre diligencias por revelación de secretos al expresidente de la Audiencia Nacional

Se trata de un paso imprescindible para poder recabar el parecer del ministerio público sobre si la querella debe ser admitida o rechazada, como ya hizo con otra otro juzgado

José Ramón Navarro Miranda.

José Ramón Navarro Miranda. / EL DÍA

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, cuya titular es Rosario Espinosa, ha abierto diligencias para poder preguntar al fiscal sobre si debe admitir o rechazar la querella de Manos Limpias contra el expresidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro por un presunto delito de revelación de secretos, al informar al Gobierno de que la sentencia que en esos momentos preparaba una de sus secciones absolvería al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, como finalmente ocurrió.

La decisión de la magistrada señala que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", pero como no están "determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido" se debe proceder a la "incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado".

La decisión se produce después de que el juez Marcelino Sexmero archivara una querella similar de Hazte Oír al no apreciar delito en los mensajes adelantadas por 'El Mundo' en los que el expresidente de la Audiencia informaba al entonces ministro de Transportes de la sentencia. "¡Buenas tardes, José Luis!! A los efectos que procedan, ¡en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto, ¡no puede ser público! Fuerte abrazo y ¡descansa!", le comentó el 15 de agosto de 2020.

El exministro ahora imputado en el caso Koldo se lo reenvió al presidente del Gobierno que contestó con un "OK". El 30 de septiembre Navarro avisó de que "la prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero". Añadía que los medios "publicarán en cualquier momento la absolución". Por su quedaba alguna duda sobre sus intenciones señalaba: "Para que lo manejéis".

