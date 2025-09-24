Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Begoña Gómez, a juicio: reacciones al procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez por parte del juez Peinado | EN DIRECTO

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España).

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Montse Martínez

Montse Martínez

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por malversación de caudales públicos. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid también ha señalado a su asistente en la Moncloa y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El magistrado relaciona el presunto delito con la labor privada que la empleada Cristina Álvarez que habría podido realizar en favor de los intereses privados de la esposa del presidente del Gobierno. Abrimos aquí un hilo informativo que recoge las reacciones en torno al procesamiento de Gómez.

