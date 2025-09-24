Ana Redondo
El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltratos con la abstención de ERC y Junts
El Congreso ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el fallo en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato y en la migración de los datos entre dos empresas adjudicatarias en 2024. La Cámara Baja, con la absteción de ERC, Junts, Coalición Canaria y BNG, ha apoyado una moción del PP en la que pedían la reprobación de la ministra por "su negligente gestión al frente del ministerio". Además, el texto, el cual no es vinculante, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese "inmediatamente" a Redondo por los "graves fallos" en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato.
En un día en el que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han evitado salir en defensa de Redondo y su gestión de la crisis con las pulseras antimaltrato, cuatro socios del Ejecutivo se han abstenido ante la iniciativa del PP, facilitando la reprobración de la ministra, la sexta integrante del Consejo de Ministros que ha sido censurada por la Cámara Baja en la actual legislatura.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- La inesperada multa que está afectando a los conductores asturianos: el papel que no tienen en regla y se sanciona entre 601 y 3.005 euros
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión