Juan Carlos Peinado, el juez al borde de la jubilación que interrogó a Sánchez y quiere llevar a juicio a su mujer

El magistrado ha iniciado los trámites para sentar a Begoña Gómez, la mujer del presidente, ante un tribunal popular por un delito de malversación de caudales públicos

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla.

El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

Madrid

Juan Carlos Peinado, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha iniciado los trámites para sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ante un tribunal popular por un delito de malversación de caudales públicos.

El juez, que el verano de 2024 decidió imputar en el caso a la esposa del presidente del Gobierno, tiene 71 años, y el curso pasado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le autorizó a continuar en activo hasta los 72 años, es decir, se jubilará en septiembre de 2026. Dentro de este organismo, Peinado intentó conseguir una plaza como vocal independiente en 2013 y, seis años más tarde, como juez de refuerzo del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. No tuvo éxito en ninguno de los dos casos.

A la carrera judicial, Juan Carlos Peinado llegó con 40 años, pasando por los juzgados de Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Getafe y, finalmente, Madrid, donde sustituyó a Cristina Díaz, una magistrada que dio el salto como directora general de Justicia y Seguridad en la Comunidad de Madrid de la mano de la entonces presidenta Cristina Cifuentes.

Manos Limpias

En su historial figura la instrucción, por ejemplo, de una denuncia de Manos Limpias en 2015 contra Pablo Soto y Guillermo Zapata, concejales del ayuntamiento de la capital en ese momento, a cuenta de unos supuestos tuits ofensivos que acabaron en la Audiencia Nacional.

En el caso que investiga a Begoña Gómez, Peinado también partió de una denuncia de Manos Limpias, basada, en este caso, en recortes de prensa. A partir de ahí, sin embargo, ha desarrollado una polémica investigación que ha incluido la declaración de Pedro Sánchez desde La Moncloa.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha frenado en varias ocasiones la intención de Peinado de investigar el rescate de Air Europa.

Quejas ante el CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto al menos dos expedientes tras quejas contra Peinado. La última de ellas tras la queja presentada por el diputado del PSOE en el Congreso Guillermo Hita por un supuesto error del magistrado madrileño en una causa contra el gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid.

Desde el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado también archivó una denuncia contra el alcalde José Luis Martínez Almeida y su concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por mantener los parques de la ciudad cerrados durante el desconfinamiento de la pandemia del coronavirus.

RRSS

