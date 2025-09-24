El juez Peinado envía a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación
Concluye la instrucción de la pieza por el uso privado de la asistente en Moncloa Cristina Álvarez
El juez Juan Carlos Peinado ha concluido su instrucción sobre una parte del caso Begoña y ha acordado los primeros trámites para enviar ya a juicio, ante un tribunal del jurado, a Begoña Gómez, a su asistente en Moncloa y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre --que fue secretario general de Presidencia del Gobierno-- por una malversación de caudales públicos relacionada con la labor privada que habría podido realizar en favor de los intereses privados de la esposa de Pedro Sánchez esta empleada, Cristina Álvarez.
En un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 acorda la tranformación de esa parte de sus pesquisas para poder acelerar la llegada de la mujer del presidente del Gobierno al banquillo junto Martín Aguirre y Álvarez. Los tres han sido convocados el próximo sábado 27 de septiembre, a las 18.00 horas para comunicarles esta decisión.
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- La inesperada multa que está afectando a los conductores asturianos: el papel que no tienen en regla y se sanciona entre 601 y 3.005 euros
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- Alarma en Oviedo, un incendio en un quinto piso provoca un gran revuelo en una zona transitada y deja un herido