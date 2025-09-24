La oposición centra en Montero la sesión de control en el Congreso por la ausencia de Sánchez

La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, provoca que su 'número dos' y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asuma este miércoles hasta cinco preguntas de la sesión de control en el Congreso.

La presunta corrupción que afecta el PSOE, la inmigración, la inseguridad, el problema para el acceso a la vivienda o la ofensiva militar de Israel en Gaza son algunos de los asuntos por los que los grupos de la oposición preguntarán al Gobierno.

De entrada, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dirigirá una pregunta muy genérica para la vicepresidenta que puede dar lugar al debate de los más diversos asuntos. "¿Cuánto tiempo vamos a seguir así, vicepresidenta?", reza el interrogante de Muñoz.

En la misma línea camina la pregunta de su compañero del área económica Juan Bravo, quien pretende que la 'número dos' del Gobierno le explique si "va a seguir dando carta de normalidad a lo que no es normal", también sin referirse a ningún asunto concreto.

La gestión de Hacienda

Mañana volverá a producirse el ya casi clásico cara a cara entre el dirigente 'popular' Elías Bendodo y Montero, a la que pedirá que aclare si va "asumir responsabilidades" por su "nefasta" gestión, un asunto, como viene siendo habitual, podría servir para que el diputado critique a la candidata socialista a la Junta de Andalucía.

Vox centra su pregunta en el área que maneja la titular de Hacienda. Así, el secretario general de su grupo parlamentario, José María Figaredo, intentará que la ministra aclare si "aflojará" el Gobierno en algún momento el "terrible" esfuerzo fiscal y contributivo de los españoles.

De su lado, el diputado de Esquerra Republican (ERC) Josep María Crusset pretende que Montero le dé cuenta de las consecuencias que tendrá la forma de hacer política del Gobierno, una cuestión abierta que puede traer también consigo discusiones sobre distintos temas.

A Montero también le dirige a Podemos una interpelación para saber cuáles son sus planes en relación con el impacto en las cuentas públicas de las relaciones económicas con el Estado de Israel. Esta interpelación, que defenderá la líder morada, Ione Belarra, dará lugar a la votación de la consiguiente moción dentro de dos semanas (la próxima semana no habrá Pleno).

El futuro de las competencias deportivas internacionales

Y también quiere hablar de Israel el diputado del PP Javier Merino, quien reclamará a la responsable de Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que aclare si está en duda la participación de España en las próximas competencias deportivas internacionales.

La sesión de control también contempla interrogantes para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien el secretario general del PP, Miguel Tellado, preguntará si el Gobierno respeta los principios de "ejemplaridad, transparencia y buen uso" de los recursos públicos, mientras que la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, aspira a que le diga si "alguna vez" el Ejecutivo va a dar explicaciones a los españoles.

Por último, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, será el objetivo del 'popular' Rafael Hernando: "¿Es la seguridad una prioridad para su Gobierno?", reza la pregunta del primer partido de la oposición.