Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro

Sánchez anuncia que Madrid albergará en 2026 el próximo foro "contra el extremismo"

El presidente del Gobierno ha participado en Nueva York en el encuentro 'En defensa de la Democracia, luchando contra el extremismo' junto a Lula da Silva, Gabriel Boric y Gustavo Petro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los presidentes de Brasil, Lula da Silva y Chile, Gabriel Boric, en la clausura del foro 'En defensa de la Democracia, luchando contra el extremismo'.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los presidentes de Brasil, Lula da Silva y Chile, Gabriel Boric, en la clausura del foro 'En defensa de la Democracia, luchando contra el extremismo'. / MONCLOA

EP

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en el foro 'En defensa de la Democracia, luchando contra el extremismo' en Nueva York junto a los presidentes de Chile, Brasil y Colombia y Uruguay y ha anunciado que la próxima edición se llevará a cabo en Madrid en el año 2026.

Sánchez ha clausurado el acto junto a Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro y Yamandú Orsi que se encuentran en Estados Unidos por la 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

También participaron la expresidenta de Chile y candidata a ser la nueva secretaria general de la ONU, Michele Bachelet, y el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye.

"Trataremos de estar a la altura", ha indicado Sánchez en la clausura de este evento en el que han acordado establecer una red de centros de pensamiento "democrático y progresista" y también colaborar en pos de una gobernanza de la tecnología "al servicio de las personas". Los estados miembros también han pactado "luchar contra la desinformación climática", según ha remarcado el jefe del Ejecutivo.

Para Sánchez esta serie de acuerdos va en línea con lo ya pactado en la reunión del foro que mantuvieron este mismo año en Chile y ha señalado, no obstante, que aún queda trabajo por hacer, como incorporar a más mujeres y lograr más participación de países asiáticos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
  2. La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
  3. Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
  4. La inesperada multa que está afectando a los conductores asturianos: el papel que no tienen en regla y se sanciona entre 601 y 3.005 euros
  5. Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
  6. Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
  7. Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
  8. El kamikaze de la 'Y', detenido en La Bolgachina: estaba en busca y captura y pendiente de entrar en prisión

Así quedó la habitación arrasada por las llamas en un quinto piso de Oviedo

Así quedó la habitación arrasada por las llamas en un quinto piso de Oviedo

Gran acogida al taller de musicoterapia de Santa Cruz de Llanera: "Todos se animaron y participaron con entusiamo"

Gran acogida al taller de musicoterapia de Santa Cruz de Llanera: "Todos se animaron y participaron con entusiamo"

Lieres contará con una pista de fútbol de césped artificial: así será la remozada zona deportiva

Lieres contará con una pista de fútbol de césped artificial: así será la remozada zona deportiva

El PP se abre a apoyar las cuentas del gobierno socialista de Siero: estas son sus peticiones y la condición que pone el Alcalde

El PP se abre a apoyar las cuentas del gobierno socialista de Siero: estas son sus peticiones y la condición que pone el Alcalde

Así quedó la habitación arrasada por las llamas en un quinto piso de Oviedo

Así quedó la habitación arrasada por las llamas en un quinto piso de Oviedo

Sánchez anuncia que Madrid albergará en 2026 el próximo foro "contra el extremismo"

Sánchez anuncia que Madrid albergará en 2026 el próximo foro "contra el extremismo"

Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa

Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa

El Ayuntamiento publica sus cuentas: Villaviciosa eleva su patrimonio en más de 38 millones de euros y cierra 2024 con un superávit de 4 millones

El Ayuntamiento publica sus cuentas: Villaviciosa eleva su patrimonio en más de 38 millones de euros y cierra 2024 con un superávit de 4 millones
Tracking Pixel Contents