Declaración del PP en Murcia
Feijóo plantea visados para migrantes que tengan en cuenta el "conocimiento de nuestra cultura"
El líder de la oposición, rodeado de los presidentes autonómicos populares, asegura que no son "ni víctimas" como dice el PSOE ni "delincuentes por defecto" como asegura Vox
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, rodeado de los presidentes autonómicos de su partido, defendió este domingo en Murcia una declaración suscrita por todos sus barones en la que se profundiza en el endurecimiento del discurso migratorio del principal partido de la oposición. Feijóo dedicó a este asunto un tercio de su discurso, para defender un sistema de visado por puntos inspirado, según dijo, en la experiencia de países como el Reino Unido, Canadá y Australia, que tenga en cuenta "el conocimiento de nuestra cultura", así como la "capacidad de integración" de quienes vienen de fuera e, incluso, el grado de colaboración de los países de origen.
El líder de los populares afirmó que un migrante "ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como afirma Vox. Ninguno de los dos extremos es verdad", sentenció recibiendo un aplauso de los mil simpatizantes del PP que se congregaron en el Teatro Circo de Murcia capital.
Noticia en elaboración.
