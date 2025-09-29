El Gobierno acusa a Feijóo de alimentar a Vox con su discurso migratorio "xenófobo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere enarbolar la bandera de la centralidad política, situando su plan migratorio presentado este fin de semana en la Región de Murcia entre los postulados que defienden el PSOE, por un lado, y Vox, por otro. Desde el Gobierno, sin embargo, se trata de un paso más para mimetizarse con la ultraderecha al calificar su discurso como una reacción a su competición con Vox. "Los inmigrantes necesitan respeto, merecen dignidad, son seres humanos", arremetía la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para defender la integración frente a los discursos que califica de odio, al asociar con “sutiliza” inmigración con delincuencia. Como vienen haciendo durante los últimos días en el Ejecutivo, Montero avisaba sobre las consecuencias de alimentar a la “bestia” de Vox. Entre la copia y el original, entienden, el electorado optará por este último.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha pedido al PP no “comprar” las propuestas “xenófobas” de Vox y evitar así “blanquear” su discurso. De lo contrario, ha advertido poniendo como ejemplo lo sucedido en otros países europeos, “solo conseguirá que la ultraderecha lo engulla”. En declaraciones a los medios este lunes desde Albacete, antes de participar en la apertura del año judicial de Castilla-La Mancha, el titular de Presidencia y Justicia ha añadido que el “discurso del odio” comienza atacando a los migrantes, pero continúa con las personas LGTBI, las feministas y todos “con los que son diferentes”.

Los populares buscan centrar la agenda en la inmigración, un asunto que consideran más favorable, frente al empeño del Gobierno de priorizar el “genocidio” de Israel en Gaza. Principalmente, impulsados por el escudo institucional que ha supuesto el discurso del rey Felipe VI ante la ONU, cargando contra esta “masacre” y defendiendo la solución de los dos Estados.

Una de las principales propuestas de la declaración suscrita por todos los barones del PP tiene que ver con la expulsión de los inmigrantes ilegales que delincan y de los regularizados que sean reincidentes y el veto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para aquellos extranjeros que no tengan cotización a la Seguridad Social. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha criticado que “quiso presentar algo como si fuera novedoso, pero no hay nada nuevo”. Asimismo, acusó a Feijóo de tener “demasiada presión de Vox” para retarlo durante una entrevista esta mañana en ‘RNE Canarias’ a responder “si derogaría la modificación legislativa que permite la reubicación de niños migrantes en todo el territorio”. Bolaños también ha puntualizado que "muchas" de las medidas concretas del PP "están en vigor en la ley vigente".

Frente a la nueva hoja de ruta presentada por el PP, Torres contrapuso que al mismo tiempo, este domingo, se produjese el “hecho histórico” de quepor primera vez un niño migrante pasase de ser tutelado por la comunidad a la que llegó, a estar tutelado por otra comunidad acogente. Se trata de un niño que llegó a Ceuta a principios de septiembre, días después de declararse la contingencia migratoria. Algo que ocurre, “lamentablemente, mientras se siguen recibiendo alegaciones de comunidades gobernadas por el PP”. En el Ejecutivo también agitan las contradicciones por la línea que ha marcado Génova, al oponerse a la modificación legislativa para el traslado de menores migrantes “hacinados” en Canarias, a pesar de cogobernar en esta comunidad autónoma.

Otra de las medidas centrales esbozadas en la declaración firmada por todos los líderes territoriales del PP, que el partido aterrizará en un plan más específico sobre inmigración en octubre, es la creación de un estricto sistema de visados inspirado en los países menos laxos con quienes llegan de fuera, como Australia, Canadá o el Reino Unido, vinculados además a la integración "cultural".

“Comprar los postulados de Vox”

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, elevaba el tono al acusar al PP de moverse al son de la ultraderecha: “Están copiando sus insultos, secundando sus manifestaciones o calcando sus propuestas xenófobas, sus discursos machistas o sus discursos negacionistas sobre el cambio climático”, concluía en una entrevista este domingo con el diario ‘Huffpost’.

El PSOE dejó la reacción al cónclave de los populares a su candidato en las próximas elecciones de Castilla y León, Carlos Martínez, quien también denunció que las políticas de inmigración propuestas por el PP siguen la estela de la ultraderecha. “Plantear una vez más la inmigración como un problema para este país es volver a comprar los postulados de Vox”, lamentó. El único efecto llamada, respondió, “es el que hace que gente en países con grandísimos desequilibrios estructurales, que pasa hambre, que es perseguida ante la ausencia de democracia en muchos países, ven con esperanza Europa y ese es el verdadero efecto llamada”.

Ya a las puertas del cónclave del PP celebrado en la Región de Murcia, y ante el endurecimiento del discurso de Feijóo en materia migratoria, el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, replicaba sus postulados como “claramente xenófobos”. “Lamentablemente, el señor Feijóo es el número dos de Abascal y el PP una mera sucursal de Vox”, señalaba.