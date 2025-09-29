Investigación a la mujer del presidente
Hacienda detecta fraude de ley en cinco contratros adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez
La Intervención General del Estado (IGAE) dependiente de Hacienda, concluye en un informe remitido a la Fiscalía Europea que ya está en manos del juez Juan Carlos Peinado, que cinco contratos adjudicados al el empresario al que Begoña Gómez recomendó incurrieron en fraude de ley.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil