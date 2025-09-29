Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Demanda de conciliación

Un juzgado cita al director de RTVE por la demanda de Peinado porque Iglesias le llamó "prevaricador"

El juez del caso Begoña Gómez pide a ambos retractarse y les exige 60.000 euros por "daños morales"

Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

EP

Madrid

Un juzgado del municipio madrileño de Pozuelo ha citado para el próximo 3 de noviembre a las 10.00 horas al director de RTVE, Sergio Calderón, por la demanda de conciliación presentada por el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, contra él y el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias después de que éste le llamara "prevaricador" en la televisión pública.

La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, se refiere a unas declaraciones que Iglesias hizo el pasado 21 de agosto en el programa de TVE 'Malas lenguas'. "Yo creo que quizá tenga razón la gente que dice que Peinado es un prevaricador", dijo.

A ello añadió que "este señor se va a ir de rositas" porque "se pactó la reforma y el reparto del Consejo General del Poder Judicial con el PP" y "está blindado, como toda la derecha judicial".

Peinado les reclama que "se avengan a reconocer que la imputación de prevaricación es rotunda y radicalmente falsa, del mismo modo que la afirmación de que su actuación jurisdiccional responda a fines espurios, intereses políticos o motivaciones personales".

Y les reclama el pago, de forma solidaria, de una indemnización de 60.000 euros en concepto de "daños morales y perjuicio causado por la difusión de informaciones falsas, injuriosas y atentatorias contra su honor".

Les pide igualmente que reconozcan que dichas palabras "constituyen una vulneración del derecho fundamental al honor", "atentando contra su reputación personal y profesional mediante imputaciones falsas de extrema gravedad".

Asimismo, solicita que se comprometan a "eliminar cualquier contenido audiovisual o digital -fragmentos del programa, publicaciones en redes sociales, etc.- que contenga las afirmaciones señaladas" y que en 'Malas Lenguas' se emita un "mensaje de disculpa" de Iglesias.

Por último, el instructor les insta a "no volver a realizar ni emitir manifestaciones difamatorias, vejatorias, injuriosas o calumniosas vinculadas" a su persona.

Amenaza de querella

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón, en un decreto al que ha tenido acceso Europa Press, admite a trámite la demanda de conciliación de Peinado en lo relativo al director de RTVE, al que cita para el 3 de noviembre. Cabe recordar que ninguna de las partes debe acudir presencialmente sino que basta con que estén representadas por abogados.

Respecto a Iglesias, reclama al propio Peinado que aporte la dirección de su casa o su DNI porque "el domicilio laboral (RTVE) no sirve para fundamentar la competencia territorial del tribunal" en este caso.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid advirtió de que, si no se avenían a conciliar en los términos expuestos, se querellaría contra ambos por injurias y calumnias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
  2. Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
  3. Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
  4. Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
  5. Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
  6. Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
  7. Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
  8. Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil

Ya hay fecha y hora para una gran movilización contra el peaje del Huerna: será el próximo mes en Oviedo

Ya hay fecha y hora para una gran movilización contra el peaje del Huerna: será el próximo mes en Oviedo

Roberto Leal se pone serio con Manu y Rosa y amenaza con este inesperado castigo: el plató se queda a oscuras

Roberto Leal se pone serio con Manu y Rosa y amenaza con este inesperado castigo: el plató se queda a oscuras

El litoral de Valencia, norte de Castellón y sur de Tarragona en riesgo extremo por lluvia

El litoral de Valencia, norte de Castellón y sur de Tarragona en riesgo extremo por lluvia

“Un agravio histórico a Asturias”: este es el contenido íntegro del manifiesto contra el peaje del Huerna

“Un agravio histórico a Asturias”: este es el contenido íntegro del manifiesto contra el peaje del Huerna

Santano, secretario de Estado de Transportes: "Rescatar el Huerna tiene un coste milmillonario que pagarían los ciudadanos"

Santano, secretario de Estado de Transportes: "Rescatar el Huerna tiene un coste milmillonario que pagarían los ciudadanos"

Pavo salvaje, carne de venado y sopa de tortuga: así era la cena de acción de gracias de Pedro Menéndez que los avilesinos repiten este sábado

Pavo salvaje, carne de venado y sopa de tortuga: así era la cena de acción de gracias de Pedro Menéndez que los avilesinos repiten este sábado

El norte estrena la nueva tasa turística: esto es lo que tendrán que pagar los clientes de hoteles y pisos turísticos por noche

El norte estrena la nueva tasa turística: esto es lo que tendrán que pagar los clientes de hoteles y pisos turísticos por noche

El Instituto de Oncología de Asturias cumple 25 años con un homenaje a sus impulsores, capitaneados por Carlos López-Otín

El Instituto de Oncología de Asturias cumple 25 años con un homenaje a sus impulsores, capitaneados por Carlos López-Otín
Tracking Pixel Contents