La asesora de Begoña Gómez mantuvo puntualmente informada a la Complutense de la colaboración con Reale, Caixabank, Mercadona o Indra

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez Juan Carlos Peinado el informe que ha realizado sobre los correos electrónicos que el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio intercambió con la asesora de Begoña Gómez en relación con la cátedra de Transformación Social Corporativa que esta codirigía. Aunque el testigo entregó casi el doble solo son únicos 121, de los que se desprende que Cristina Álvarez mantenía informado puntualmente al centro del avance de las conversaciones mantenidas con distintas empresas para que colaboraran con el proyecto.

En esos correos Álvarez le informa de que Reale quiere que su aportación de 60.000 euros conste como donación, de los contactos con Mercadona, Caixabank o Indra, pero también del borrador de acuerdo de formación suscrito con Mindway, por el que se acordaría "en caso de beneficios", la compañía tendría que "dar el 10 por ciento a la Cátedra de TSC". Además, no podría "utilizar los contenidos, la generación de videos, píldoras, ejercicios ni estructura del Máster en caso de rescisión o resolución de contrato por cualquiera de las partes, incluida la UCM”.