La Audiencia Nacional procesa a los integrantes de la "célula afín a Irán" que atentó contra Vidal-Quadras

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar por delitos delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista a los integrantes de "una célula afín a la causa de la República Islámica de Irán, uno de cuyos miembros pretendió causar la muerte por disparos al exvicepresidente del Parlamento Europeo y cofundador de Vox Alejo Vidal-Quadras", conocido por su oposición al régimen iraní, según especifica un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los magistrados han desestimado los recursos que presentaron cuatro de los investigados, ya que otros cuatro no lo hicieron.

La Sala considera que los indicios existentes en la causa son suficientes para confirmar los procesamientos. Esos indicios, indica, se derivan de las diligencias policiales y judiciales practicadas, entre las que destacan las entradas y registros, las intervenciones telefónicas, las declaraciones testificales y las solicitudes de auxilio judicial cursadas a Países Bajos, Francia Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Colombia y Bélgica.

En concreto, los magistrados de la Sección Cuarta desestiman los recursos interpuestos por Larbi Ayari, Greg Oliver Higuera Marcano, Nafis Nin y Adrián Blanco contra el auto de procesamiento dictado por el juez Pedraz el pasado 9 de julio.

No recurrieron

En dicha resolución, Pedraz procesó también a otras cuatro personas, entre ellos el supuesto autor material de los disparos, Mehrez Ayari, quien no ha recurrido el procesamiento, así como a Sami Bekal, en paradero desconocido y presunto coordinador del atentado y el enlace directo entre los que dieron la orden de asesinar a Vidal-Quadras y los investigados encargados de su ejecución.

Vidal-Quadras recibió un disparo en la cara junto a su domicilio, en una céntrica calle de Madrid, el 9 de noviembre de 2023. En su auto el magistrado considera que Chahinez Kadid, Karbi Ayari, Greg Oliver Higuera Marcano, Nafis Nin, Allouch Ahmed, Adrián Blanco, y Sami Bekal Bounouare -este último en paradero desconocido- constituyen un grupo organizado dedicado a cometer delitos contra la vida e integridad de las personas, motivo por el que varios de ellos son investigados también en otros países.