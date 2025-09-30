Puigdemont, ocho años después del referéndum del 1-O: "Dimos con la fórmula, ahora necesitamos paciencia"

"El mundo nos mira", solían repetir una y otra vez los dirigentes independentistas que, hace ocho años, impulsaron la celebración del referéndum de autodeterminación del 1-O. Sin embargo, transcurrido este tiempo, las consecuencias de aquella votación siguen pesando sobre quienes la lideraron. Muchos de ellos siguen inhabilitados o con causas judiciales abiertas y aún esperan la aplicación de la ley de amnistía, sin que ni el mundo -ni Europa- hayan hecho, de momento, algo para evitarlo. Entre ellos, el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, actual líder de Junts, quien, en la víspera del aniversario de aquel 1 de octubre de 2017, ha participado en un acto de su partido celebrado en Cornellà de Terri (Girona), el mismo lugar donde, hace ocho años, depositó su papeleta en la urna. "Fue una victoria, dimos con la fórmula y ahora la debemos cuidar[...], necesitamos paciencia", ha declarado aún por videollamada, ya que sigue vigente una orden de detención nacional en su contra, a la espera de que los tribunales decidan si se le concede la medida de gracia.

A lo largo de este tiempo, la autocrítica ha sido más una obligación que una opción, especialmente después de las elecciones de 2024, en las que el independentismo perdió su mayoría. Pero Puigdemont ha eludido los errores de esa jornada -que el secretario general de Junts, Jordi Turull, sí ha comentado en su intervención previa-, y ha asegurado que los "ingredientes" de aquella fórmula que, a su juicio, "fue un éxito", dependen de la sociedad catalana, que debe liderar también la "unidad" que en 2017 había en las calles. "Funcionó porque hubo integridad y transversalidad: sin mirar qué lengua habla el de al lado o que religión profesaba", ha espetado Puigdemont.

Turull, en su turno, ha rememorado y vuelto a reivindicar aquella frase de que "el mundo nos miró" al recordar que muchos dirarios internacionales -como la CNN- definieron a España como "la vergüenza de Europa" por las cargas policiales contra muchos de los catalanes que votaron ese domingo de 2017. "Fue la mayor lección de dignidad humana", ha afirmado Turull sobre aquella jornada que le costó tres años y medio de cárcel, al ser uno de los principales dirigentes que impulsaron el referéndum como conseller de Presidència. "Durante los años en prisión no hubo un día que dejara de pensar en que debíamos acabar el trabajo", ha reconocido, tras pedir que el hecho de que "no saliera a la primera" no debe implicar una renuncia a tener "un país libre" y "ser fieles al mandato del 1-O".

Durante el acto ha intervenido también el alcalde de Cornellà de Terri y presidente de la Assocaición de Municipis per la Independencia (AMI), Salvador Coll, que ha afeado a quienes han fundado otro partido "fragmentando" la unidad independentista, en alusión a Aliança Catalana, formación con el que ha marcado distancias, asegurando que es una formación forjada de la "rabia", un sentimiento, ha dicho, que "nunca podrá lograr" el objetivo de la independencia. Coll se ha pronunciado así en un momento en que los líderes municipales de Junts piden a la dirección una estrategia respecto a la extrema derecha independentista, a quien las encuestan vaticinan un fuerte crecimiento.

Tras su discurso, varios testimonios de aquel día han compartido sus experiencias. Marta Madrenas, alcaldesa de Girona en 2017 y actual diputada en el Congreso; Natàlia Figueras, actual alcaldesa de Maçanet de la Selva y entonces diputada de Junts pel Sí; Pep Coma, alcalde de Molló; y Guillem Puig, miembro de la mesa de votación en Cornellà de Terri, donde votó Puigdemont. Todos ellos, en representación de los municipios, que jugaron un papel "crucial" en esa jornada, han ofrecido su balance de aquel episodio.