Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias, sobre el Es Alert: "Consideré que era muy importante informar a la población"

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha señalado este martes que la noche ha transcurrido sin "incidencias relevantes" por el temporal, que según ha explicado ha dejado "lluvias intensas" en Valencia y su área metropolitana, afectando a localidades de la zona cero de la dana.

Pese a todo, ha destacado que los barrancos, donde en esta ocasión la Generalitat sí ha desplegado efectivos, no han registrado incrementos de caudales relevantes. La previsión es que a partir del mediodía la alerta naranja que sigue vigente se reduzca a amarilla, aunque Valderrama ha insistido en que todavía hay "cierta incertidumbre" sobre la evolución del episodio de lluvias, por lo que ha pedido mantener la "máxima precaución" a la ciudadanía.

El titular de Emergencias ha explicado que aunque algunos modelos apuntaban la posibilidad de que el temporal se desplazara hacia el interior, en concreto hacia cabeceras de cuencas como Utiel o Chiva, de negro recuerdo, finalmente se estacionó en el mar, afectando sobre todo a Valencia y alrededores.

En concreto, además de en la capital, la lluvia ha caído con mayor intensidad en municipios como Massanassa, Catarroja o Meliana, aunque sin afecciones relevantes. En ese sentido, Valderrama ha mencionado que esta mañana se han registrado retrasos en Cercanías y "variaciones" en las líneas 1 y 2 de Metrovalencia.

Pese al temor al estado de los barrancos tras la dana, de los que "preocupaba" su impermeabilidad, según ha dicho Valderrama, "no ha habido incrementos importantes" en sus caudales. La Generalitat ha desplegado en puntos críticos de los cauces a cuatro unidades de bomberos forestales, siete brigadas forestales y tres unidades del Consorcio de Bomberos de Valencia.

El conseller ha dicho no saber el despliegue que hizo al respecto la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): "Emergencias solicitó información a la CHJ para saber cuántos agentes tenía vigilando y en qué zonas, porque es importante coordinarse. Pero no me consta que hayan respondido", ha señalado.

El Es Alert, "muy importante"

Preguntado sobre las evidentes diferencias entre la gestión de este episodio y la dana del 29-O, Valderrama, que entonces no formaba parte del gobierno valenciano, ha defendido que "todos hemos aprendido un poco". Así, ha remarcado que "ahora" todas las administraciones han estado "en coordinación y colaborando para dar una respuesta adecuada", a lo que ha añadido que la "ciudadanía también es más consciente" y que "los ayuntamientos han colaborado más".

Una de esas diferencias también se ha visto en los tiempos de reacción para enviar el Es Alert. A ese respecto, Valderrama ha incidido en los distintos tiempos con los que avisó Aemet, aunque ha marcado alguna distancia con su predecesora en el cargo, la ahora investigada por la jueza de la dana, Salomé Pradas.

"Cuando la información la tenemos con antelación, podemos informar antes a la ciudadanía. En esta ocasión se comunica por la mañana, a las 11.30 horas, que a las 20.00 horas habrá una alerta roja en Castellón y a las 4.00 en Valencia. Como conseller competente y responsable, consideraba que era muy importante informar a la población para que diera tiempo", ha destacado.

"Conexión directa" con Mazón

Valderrama ha considerado una "polémica innecesaria" las críticas a la ausencia del president, Carlos Mazón, durante el domingo, cuando se celebró la primera reunión de coordinación ante el temporal. Ha asegurado que "desde el primer minuto" mantuvo "informado" al jefe del Consell, con quien tuvo "conexión directa" durante toda la mañana y a quien estuvo "informando puntualmente" ya por la tarde del domingo. Así, ha defendido que Mazón ha estado "completamente informado" de la emergencia.