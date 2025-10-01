Begoña Gómez recurre a la ausencia de un estatuto del cónyuge del presidente del Gobierno para negar la malversación

La defensa de Begoña Gómez se remite a la ausencia de un estatuto de la figura del cónyuge del presidente del Gobierno para pedir a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la pieza por malversación de caudales que el juez Juan Carlos Peinado ha transformado para que sea juzgada por el trámite del jurado.

En un recurso de 22 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado y exministro Antonio Camacho defiende la inocencia de la esposa del presidente del Gobierno señalando la contradicción que aprecia al imputársele un delito de malversación "sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos" de su asesora Cristina Álvarez, "limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna en dichos hechos".

"La simple lectura de la certificación" de la actividad de Álvarez "pone de manifiesto que estaba y está encargada, entre otra muchas cosas, de gestionar la coordinación de la agenda de mi representada y la gestión de sus citas en la medida en que era la interlocutora con el equipo de seguridad. Este era el único motivo por el que estaba copiada en los emails que recibía mi cliente, dado que si no tenía conocimiento de cuáles eran los compromisos de todo tipo que pudiera tener, era imposible gestionar su agenda.

Además, insiste en que "no existe un Estatuto de la cónyuge del Presidente del Gobierno, que esta figura no está regulada", lo que impide distinguir "entre actividades privadas e institucionales" que "debería llevar a que las personas que asisten a la necesidades diarias de las personas que ocupan la sede de Presidencia de Gobierno".