Cambios en la matrícula de los coches 2026: el motivo por el que se va a saltar una letra y cambian en su inicio

Un viaje en largo en coche. El tedio de la autovía larga, superando los kilómetros hasta llegar al destino final. Uno de los pasatiempos más típicos de los acompañantes, si uno va escuchando música mirando al infinito de la ventana es, quizá, fijarse en las matrículas de los coches, ya que dicen más cosas de lo que pueda parecer.

De hecho, las letras de una matrícula te permiten saber lo nuevo o no que es el coche. Además, las matrículas más antiguas también permiten saber la procedencia, ya que antes se incluían las letras de la provincia donde fue matriculado, como por ejemplo la letra M de Madrid o AB para Albacete En España existen una serie de matrículas que están prohibidas o tienen restricciones para evitar confusiones y ofensas. Por ejemplo, están prohibidas las combinaciones de letras que puedan formar palabras malsonantes y aquellas letras que sean fácilmente confundibles con otros números o letras.

Así pues, las combinaciones como “PUT”, “CUL” o “KAK” y similares están excluidas. También hay algunas letras restringidas como la ‘Ñ’ o la ‘Q’ porque se pueden confundir muy fácilmente con las letras N y O, respectivamente. El primer coche que se matriculó en España fue hace ya más de 124 años, más concretamente en el año 1900 y en las Islas Baleares, según la DGT. Desde entonces las cosas han cambiado mucho y más de un siglo después, a viernes 14 de junio, el último coche de España incluye ya las letras MSD. No obstante, son datos que se actualizan a diario, ya que la compra de coches se hace todos los días.

El hecho de excluir las vocales responde a la intención de la DGT de evitar combinaciones malsonantes o acrósticos como ETA, FBI, ANO o PIS, entre otros muchos. Asimismo, de esta manera, se evitan combinaciones que dan lugar a nombres propios como EVA o ANA.

Además, en esta última modificación se limitó también las combinaciones con LL o CH, ya que no es compatible con el matriculado de la placa de cuatro caracteres. Se eliminaron también de este cifrado la Ñ y la Q, al considerarse que podían confundirse con las letras N y O y con el número 0.

De hecho, ahora ya es habitual ver circular por las carreteras españolas matrículas que empiezan por la letra N. En 2026, probablemente para enero, esta tendencia cambiará y podremos observar las nuevas letras. Ojo, como hemos dicho, en este caso no seguirá el orden alfabético y se saltará la "O" para pasar directamente