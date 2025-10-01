Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Israel

El Congreso vota el próximo martes el embargo de armas a Israel que Sumar ve insuficiente

23/09/2025

23/09/2025 / Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

EFE

Madrid

El pleno del Congreso votará el próximo martes, 7 de octubre, la convalidación del real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel sin tener todavía los apoyos cerrados para que salga adelante, ya que Podemos mantiene una postura muy crítica, aunque no ha desvelado el sentido de su voto.

Fuentes parlamentarias han confirmado la votación de este real decreto ley para el próximo martes, una iniciativa en la que los socios de Gobierno de Sumar quieren introducir cambios al verla insuficiente, por lo que pedirán su tramitación como proyecto de ley. EFE

