El PP acusa a los ministros de Sumar de querer que "sea asesinada mucha gente" en Gaza por rechazar el plan de Trump

El PP busca ahondar en la división abierta en el seno del Gobierno de coalición a raíz del plan que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para buscar el fin de la guerra en Gaza. La portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado desconocer cuál es la postura del Ejecutivo de coalición ante las discrepancias entre PSOE y Sumar. "¿Cuál es la postura de España? ¿Estamos con nuestros socios europeos, estamos con la Unión Europea, estamos con los países árabes, estamos con la paz o queremos que siga el conflicto y que sea asesinada mucha gente como quieren algunos ministros del gobierno de España?", se ha cuestionado.

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz popular ha querido incidir en la fractura del Gobierno después de que los ministros de Sumar emitieran este martes un comunicado en el que aseguraban que el plan de Trump "no es una propuesta de paz, sino una imposición". "Debemos rechazar con claridad cualquier plan que no garantice el cese inmediato de la violencia, el levantamiento del bloqueo, la reconstrucción del territorio palestino y un calendario claro hacia el reconocimiento pleno de Palestina como Estado soberano", remataba el comunicado.

Muñoz ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que Sánchez haya respaldado la propuesta de Trump, la cual, ha dicho, es la que lleva defendiendo el PP desde el principio. Sin embargo, ha lamentado no saber "cuál es la postura" del Gobierno de España en su conjunto: "Primero sale Pedro Sánchez diciendo que está de acuerdo con lo que dice el presidente norteamericano, que era la postura que tenía el PP, y, horas después, cinco ministros del Gobierno de España dicen que no", en referencia a los dirigentes de Sumar. Ha sido en ese punto donde ha denunciado que estos ministros quieren que "sea asesinada mucha gente".

A lo largo de su intervención, Muñoz también ha denunciado la "frivolidad" de Sánchez con lo que está ocurriendo en Gaza, asegurando que el presidente del Gobierno anunció el envío de un buque para proteger a la 'Flotilla de la libertad' el mismo día que se supo que su mujer, Begoña Gómez, iba a ser juzgada por un jurado popular. "Hoy parece que ya lo que dijo no dice, se desdice, ya no sabemos en qué misión va...", ha apuntado.