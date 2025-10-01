Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Sorpasso' de Vox al PSOE en la Región de Murcia, según el Cemop

El Barómetro de Verano muestra un ascenso de los de Abascal de hasta 4 escaños, alcanzando los 13, mientras que el PP cae hasta los 18

Reparto de escaños en la Asamblea Regional que vaticina el último Cemop.

Reparto de escaños en la Asamblea Regional que vaticina el último Cemop.

Jaime Ferrán

Vox se alza como segunda fuerza en la Región de Murcia, superando al PSOE, en el Barómetro de Verano de 2025 que publica este lunes el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), que le otorga un total de 13 escaños y roza el 28% de los votos, diez puntos más que en las elecciones de 2023 y 4 diputados más.

Malas noticias para el Partido Popularen esta encuesta, ya que le aleja aún más de la mayoría absoluta. Los de López Miras bajarían de 21 a 18 escaños si se celebraran hoy elecciones. Un 36% de los murcianos seguiría confiando en el partido que lleva ya treinta años en el poder en esta comunidad.

Jarro de agua fría para el Partido Socialista, que dejaría de ser el principal partido de la oposición al adelantarle la derecha del PP. El Cemop le quita un diputado más, dejándolo con 12 representantes en la Cámara murciana. No obstante, el porcentaje de voto prácticamente no cambia: del 25,9% de 2023 al 25,8% que confiaría en él ahora.

La coalición de Podemos e IU se mantendría en el Grupo Mixto con el mismo número de diputados, 2, aunque mejoraría el número de apoyos, superando holgadamente el 5% (del 4,8 de hace dos años al 5,6%).

