TRIBUNALES
El juez del caso Montoro prorroga la instrucción hasta enero de 2026 para interrogar a los investigados
El magistrado Rubén Rus Vela también está a la espera de un nuevo informe de Hacienda sobre la causa
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha prorrogado hasta el 26 de enero de 2026 el caso Montoro, según especiifica un auto de 26 de julio, al que ha tenido acceso esta redacción. En la resolución el instructor justifica esta decisión porque "en fechas recientes se ha comunicado la imputación a una treintena de personas, tanto físicas como jurídicas".
En este sentido, en el auto el juez recuerda que por ello "queda pendiente la práctica de las declaraciones de todos los investigados y se está pendiente de recibir un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria", completa. El instructor también anuncia que en su juzgado ha ercibido "numerosos escritos" de personas jurídicas que pretenden constituirse como acusaciones populares.
En el procedimiento conocido como caso Montoro Rubén Rus Vela trata de determinar si los propietarios del despacho Equipo Económico, que creó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y del que se desligó en 2008, forman parte de una organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables".
