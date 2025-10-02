Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRIBUNALES

El juez del caso Montoro prorroga la instrucción hasta enero de 2026 para interrogar a los investigados

El magistrado Rubén Rus Vela también está a la espera de un nuevo informe de Hacienda sobre la causa

Archivo - El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), a 28 de marzo de 2025, en Madrid (España).

Archivo - El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), a 28 de marzo de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

J. G. Albalat

Madrid / Barcelona

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha prorrogado hasta el 26 de enero de 2026 el caso Montoro, según especiifica un auto de 26 de julio, al que ha tenido acceso esta redacción. En la resolución el instructor justifica esta decisión porque "en fechas recientes se ha comunicado la imputación a una treintena de personas, tanto físicas como jurídicas".

En este sentido, en el auto el juez recuerda que por ello "queda pendiente la práctica de las declaraciones de todos los investigados y se está pendiente de recibir un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria", completa. El instructor también anuncia que en su juzgado ha ercibido "numerosos escritos" de personas jurídicas que pretenden constituirse como acusaciones populares.

Noticias relacionadas y más

En el procedimiento conocido como caso Montoro Rubén Rus Vela trata de determinar si los propietarios del despacho Equipo Económico, que creó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y del que se desligó en 2008, forman parte de una organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Llamada de emergencia en La Corredoria: los vecinos de Prado de la Vega buscan voluntarios para salvar su concurrida fiesta de Halloween
  2. Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
  3. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
  4. Las obras en la rotonda de acceso a Oviedo desde la AS-II arrancan los próximos días y generarán cortes de tráfico durante un año
  5. La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio
  6. Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
  7. La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
  8. Avilés, un 'Gran Hermano' en el que un siniestro con un bolardo son 200 euros y 4 puntos de carné

Bustamante pierde 20 kilos y recupera el 'six pack': "He desterrado de mi vida estos alimentos y no me lo salto ningún día"

Bustamante pierde 20 kilos y recupera el 'six pack': "He desterrado de mi vida estos alimentos y no me lo salto ningún día"

Más de 10.000 estudiantes se manifiestan en 40 ciudades españolas "contra el genocidio" de Israel en Gaza

Más de 10.000 estudiantes se manifiestan en 40 ciudades españolas "contra el genocidio" de Israel en Gaza

Taylor Swift saca disco y llena los cines

Taylor Swift saca disco y llena los cines

Así avanzan las obras del puente de Ribadesella

Así avanzan las obras del puente de Ribadesella

Druni rebaja, solo HOY, a 55  euros (antes 165) el perfume de Hugo Boss que triunfa entre miles de mujeres

Druni rebaja, solo HOY, a 55  euros (antes 165) el perfume de Hugo Boss que triunfa entre miles de mujeres

VÍDEO: Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: "Queremos convertirla en un referente del norte de España"

VÍDEO: Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: "Queremos convertirla en un referente del norte de España"
Tracking Pixel Contents