Multas de 300 a 750 euros por dar de comer a ciertos animales en plena calle: la norma es estricta

Sentarse en un parque, sacar unas migas de pan y arrojarlas a las palomas. Un gesto que forma parte de escenas de películas, novelas, cuentos e incluso del día adía en muchas ciudades y pueblos.

Pero, esto gesto ya está perseguido en diferentes localidades y con multas que harán temblar la billetera. el caso más reciente lo tenemos precisamente en Asturias, concretamente en Gijón. Llegó del norte de África para buscarse una vida mejor. Es un inmigrante en situación irregular en Gijón, que por su situación está entre los usuarios de la Cocina Económica de Gijón. La autoridad le ha sancionado ahora por incumplir las leyes: recibió una multa de 300 euros por darle de comer a las palomas.

Agentes de la Policía Local de Gijón le impusieron la sanción el pasado 6 de agosto por estar alimentando a estas aves en la vía pública, concretamente en el Parque de Laviada, en la calle Carlos Marx. La carta de pago de la multa le fue notificada a finales de septiembre, generando intranquilidad al temer que pudiera influir negativamente en su intento de regularizar su situación en España.

La multa se basó en la Ordenanza municipal reguladora de la protección y tenencia de animales de compañía, aprobada en 2011, que en su artículo quinto prohíbe el suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, categoría en la que se incluyen las palomas comunes.

Las heces de las palomas se convierten en una molestia para los ciudadanos, siendo las terrazas de las casas y los vehículos los más afectados. Una situación que empeora el estado de las vías públicas y deja un aspecto más degradado de las ciudades.

Cada ayuntamiento incluye en su respectiva Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y Tenencia de Animales la prohibición sobre la alimentación de las aves para impedir que su presencia se convierte en un problema. Las sanciones pueden ir desde los 75 euros en ciudades como Málaga o ascender a los 300 euros en Madrid y 750 euros en Barcelona.

Pero, ¿y qué pasa con el resto de animales? ¿Se puede alimentar a un gato o a nuestro propio perro en la calle? Como explica Sergio García, Director General de Derechos de los Animales en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la ley “no establece la imposibilidad de dar de comer a animales”. Son las ordenanzas municipales las que definen si esto está prohibido o no.