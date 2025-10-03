El Instituto de Empresa certifica que no tiene correos de la asistente de Begoña Gómez

El Instituto de Empresa, que contrató a la esposa del Pedro Sánchez para dirigir su África Center, ha confirmado al juez Juan Carlos Peinado que "hechas las averiguaciones oportunas" por parte de su departamento informático, no ha encontrado correos electrónicos recibidos o enviados entre este organismo y Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 había preguntado entidad educativa sobre una posible asistencia de Cristina Álvarez en esta labor privada de la esposa de Sánchez parea apuntalar sus indicios por malversación. La defensa de la trabajadora en Moncloa ya recurrió en apelación esta solicitud, y el juez le pregunta ahora si, como la diligencia ha sido negativa y carece de objeto, esta parte desiste del mismo, según las resoluciones a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa / EP

Esta petición de correspondencia electrónica pretendía sumarse a la entrega de correos entre la colaboradora de Begoña Gómez y el ex vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio en relación con la gestión del máster de Transformación Social Corporativa que codirigía la esposa de Pedro Sánchez en esa universidad madrileña.

Dicha diligencia sí tuvo resultado, un total de 121 mensajes que llegaron a los juzgados madrileños, ya analizados por la UCO, y que sustentan la pieza separada que Peinado abrió por malversación contra la mujer de Pedro Sánchez, la propia Álvarez y el que fuera su superior en Moncloa y actual delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín. Esta pieza, al igual que la principal por otros cuatro delitos que se imputan a Gómez, se sigue desde hace una semana por el trámite de la ley del jurado.