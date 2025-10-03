Laura Borràs tendrá el rango de directora en la fundación de Junts

Un año después del último congreso del partido, Junts pone en marcha finalmente su fundación. Lo hace después de meses de negociaciones y gestiones para tratar de encontrar el encaje entre la fundación de Demòcrates -partido ahora integrado dentro de la formación de Carles Puigdemont- y los posconvergentes, y también para buscar una forma de que Laura Borràs pudiera entrar del organismo. Finalmente, será la directora de la parte académica, según ha podido saber EL PERIÓDICO, lo que a la práctica significa que liderará toda la parte de pensamiento y reflexión de la organismo.

Cuando Borràs dejó el liderazgo de Junts, en octubre de 2024, se anunció que sería la presidenta de la fundación. Ella misma le había propuesto a Puigdemont crear un organismo de pensamiento para el partido, que finalmente se decidió que fuera el que ya tenía Demòcrates para ahorrar trámites y aprovechar su estructura. Sin embargo, el plan tse encontró con osbtáculos desde el primer momento, ya que Borràs está inhabilitada. El TSJC la condenó a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por haber amañado contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Esta circunstancia impedía que Borràs fuera presidenta de este 'think tank', ya que el artículo 332-3.2 del código civil catalán deja claro que no puede ser patrono -condición indispensable para ser presidente- de ninguna fundación en Cataluña quien haya sido "inhabilitado para ejercer cargos públicos o para administrar bienes", ni tampoco quien haya cometido "delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad". Condiciones que se deban en el caso de la expresidenta de Junts.

Además, ante las dudas que generó el caso de la expresidenta del Parlament y de Junts en su momento, el Govern de la Generalitat analizó la cuestión con detenimiento y dejó claro en un informe que la ley impedía ser patrono a un inhabilitado. Este documento reafirmó que Borràs no podía ser presidenta de la fundación, pero también afectó a la situación de Raül Romeva, que hasta finales de 2024 presidía la Fundación Irla -vinculada a ERC- estando inhabilitado por el 'procés'.

A pesar de ser fundaciones privadas, la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, adscrita a la conselleria de Justícia, debe validar todos los cambios de estatutos y la entrada de nuevos patronos. En el caso de Romeva, fue el Govern entonces liderado por ERC quién validó su entrada. Los republicanos defendieron entonces que contaban con que el exconseller de Exteriors sería amnistiado en un breve periodo de tiempo, algo que aún no ha pasado. Tras el informe, Romeva dejó de ser president, pero se mantuvo vinculado a la fundación.

Ahora es Junts quien encuentra una fórmula intermedia para que Borràs pueda entrar en la fundación sin incumplir la ley. El cargo como tal será el de directora académica, pero formará parte de las reuniones del comité executiu, a pesar de no ser patrona.

La entrada de Borràs a la fundación se anunciará este mediodía durante la presentación de la primera actividad que hará de forma conjunta la fundación -antes llamada FunDem y ahora 'Fundem la República'- y Junts per Catalunya. Se trata de una exposición que lleva por título 'Som el que parlem. La nostra llengua, el postre país!" y que empezará su recorrido itinerante en Girona.