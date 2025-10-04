El PP exige explicaciones a Sánchez sobre los pagos en efectivo a Ábalos: “De no hacerlo quedará acreditada una contabilidad B en el PSOE”

El PP arremete contra Pedro Sánchez tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque con prudencia. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha exigido al presidente del Gobierno y líder de los socialistas que dé explicaciones sobre las entregas en efectivo de 19.638 euros al ex secretario de Organización del partido José Luis Ábalos entre los años 2017 y 2021. "De no hacerlo, quedará perfectamente acreditada la existencia de una contabilidad B en el PSOE", ha dicho, antes de pedir la dimisión de Sánchez. No obstante, ha evitado adelantar si el PP dará algún paso más tras estas informaciones, como presentar una moción de censura: "Vamos a esperar respuestas".

"Ayer conocimos un demoledor informe de 300 páginas elaborado por la UCO", ha arrancado el dirigente del PP la rueda de prensa que ha ofrecido este sábado desde la sede de Génova. Tellado ha ido desarrollando las conclusiones de ese informe para terminar señalando que "por Ferraz [la calle donde se ubica la sede del PSOE] había un trasiego de dinero para el que los investigadores no han hallado un origen claro".

A continuación, el 'número dos' de los populares ha apuntado que, ante la "extraordinaria gravedad" de los hechos, es necesario que Sánchez dé explicaciones y que el PSOE enseñe "de forma inmediata los resguardos de las retiradas en efectivo de sus cuentas bancarias de todas esas cantidades" que recibió Ábalos. Y, también, los tickets que justifiquen los gastos del exsecretario de organización. "De no hacerlo, -ha dicho- quedará perfectamente acreditada la existencia de una contabilidad B en el PSOE" y de "el pago de sobresueldos a la cúpula" del partido.

Tellado ha sostenido que ante esta "montaña de indicios de financiación ilegal del PSOE" resulta imposible creer que "Sánchez no conociera, no consintiera y no encubriera" a la trama conformada por Ábalos, su exasesor Koldo García y el también exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

Los siguientes pasos

"Urge asumir responsabilidades políticas, que es lo que le exigimos desde el PP. Ningún Gobierno de nuestro entorno aguantaría en el poder después de un informe de este calado", ha continuado Tellado antes de exigir a Sánchez que "convoque de forma inminente" elecciones. Así, ha dicho que ya "no quedan más golpes de efecto" y que al presidente del Gobierno "se le ha acabado el repertorio". "Solo queda dimitir y convocar elecciones", ha insistido.

En este sentido, Tellado se ha dirigido también a los aliados parlamentarios del Gobierno para recordarles que "no tienen ya ninguna excusa". Esta es la décima vez que los dirigentes populares apelan a los socios del Ejecutivo, todas ellas sin éxito. Es por esto que, preguntado en hasta dos ocasiones si el PP se plantea dar algún paso para sacar a Sánchez de la Moncloa, el dirigente popular ha evitado pronunciarse sobre una moción de censura. "En relación con los siguientes pasos que vamos a dar, vamos a esperar respuestas", ha dicho.