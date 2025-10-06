Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REGISTRO DE OBJETORES

Ayuso, sobre el registro de objetores al aborto: "Estigmatizar a un profesional no es propio de una democracia liberal"

La presidenta madrileña se tomará su tiempo para contestar la carta de Pedro Sánchez "para ser certera"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Diego Radamés - Europa Press

Víctor Rodríguez

Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy que no dará una respuesta inmediata al requerimiento realizado por el presidente del Gobierno a cuatro comunidades autónomas, Madrid entre ellas, en el que las impele a crear el registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos a que obliga la Ley 27201, reformada en 2023. "Ya veremos lo que le voy a ir contestando", ha asegurado en un acto en Leganés a preguntas de la prensa. "Para una carta que escribe me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera", ha despachado.

Ayuso ha manifestado, no obstante , su oposición a la medida en términos inequívocos. "Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persigue a nadie por abortar o por no hacerlo", ha apuntado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
  2. Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
  3. La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
  4. La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
  5. Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
  6. Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
  7. El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas
  8. El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias

Belén Esteban emite un comunicado y desvela el adiós de su ex Jesulín: "Lo mejor de mi vida"

Belén Esteban emite un comunicado y desvela el adiós de su ex Jesulín: "Lo mejor de mi vida"

Corte programado de agua en un barrio de Avilés: este martes, de nueve a dos

Corte programado de agua en un barrio de Avilés: este martes, de nueve a dos

Las palabras de Garitano tras su destitución en el Sporting: "Que vaya todo bien"

Las palabras de Garitano tras su destitución en el Sporting: "Que vaya todo bien"

A por las cien maratones: Héctor Moro corre la número 73 y gana en la categoría de veteranos en Logroño

A por las cien maratones: Héctor Moro corre la número 73 y gana en la categoría de veteranos en Logroño

Vipasa, a petición del Ayuntamiento de Laviana, volverá a adjudicar 7 viviendas sociales libres en el concejo

Vipasa, a petición del Ayuntamiento de Laviana, volverá a adjudicar 7 viviendas sociales libres en el concejo

El Principado reclama al Ministerio una solución “rápida, transparente y justa” al peaje del Huerna: "No es política, es legalidad"

El Principado reclama al Ministerio una solución “rápida, transparente y justa” al peaje del Huerna: "No es política, es legalidad"

Las palabras de Garitano tras su destitución en el Sporting: "Que vaya todo bien"

Las palabras de Garitano tras su destitución en el Sporting: "Que vaya todo bien"

Críticas a Netflix por el acento de sus series españolas: ¿qué diferencia a 'Animal' y 'Dos tumbas'?

Críticas a Netflix por el acento de sus series españolas: ¿qué diferencia a 'Animal' y 'Dos tumbas'?
Tracking Pixel Contents