REGISTRO DE OBJETORES
Ayuso, sobre el registro de objetores al aborto: "Estigmatizar a un profesional no es propio de una democracia liberal"
La presidenta madrileña se tomará su tiempo para contestar la carta de Pedro Sánchez "para ser certera"
Víctor Rodríguez
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy que no dará una respuesta inmediata al requerimiento realizado por el presidente del Gobierno a cuatro comunidades autónomas, Madrid entre ellas, en el que las impele a crear el registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos a que obliga la Ley 27201, reformada en 2023. "Ya veremos lo que le voy a ir contestando", ha asegurado en un acto en Leganés a preguntas de la prensa. "Para una carta que escribe me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera", ha despachado.
Ayuso ha manifestado, no obstante , su oposición a la medida en términos inequívocos. "Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persigue a nadie por abortar o por no hacerlo", ha apuntado.
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias