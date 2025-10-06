Podemos cuestiona el "modus operandi" del PSOE de entregar dinero en sobres: "Se presta a situaciones de corrupción"

Podemos emplea el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para cuestionar de nuevo al PSOE, tras salir a la luz el pago en efectivo de altas cantidades de dinero de Ferraz al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El partido ha señalado que es un "modus operandi muy extraño que se presta a generar situaciones de corrupción".

Así lo ha defendido este lunes el portavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, en la habitual rueda de prensa de los lunes. "El método del PSOE de entregar ese sobre con casi 20.000 euros de dinero en efectivo cuanto menos es extraña", abundó el dirigente. También puso en cuestión el argumento de defensa del PSOE, que asegura que el informe de la UCO mantiene su limpieza política: "Son bulos", defendió

En este punto, Fernández aprovechó para equiparar al Partido Socialista con el PP, calificando las nuevas informaciones como un "espectáculo bochornoso del bipartidismo" y situando a Podemos como única alternativa a estas opciones. Una estrategia que funcionó en 2015, cuando el partido superó los 4 millones de votos, y que ahora intentan reactivar tras su paso por el Gobierno entre 2019 y 2023. "Los bolsillos de los corruptos del Partido Socialista y del Partido Popular se han llenado durante todos estos años, mientras los bolsillos de la gente común, de la gente trabajadora, se han ido vaciando cada vez más por el precio disparado de la vivienda", defendió Fernández, en esta línea.

También piden públicamente explicar lo sucedido al principal partido de Gobierno. "El PSOE tiene que dar muchísimas explicaciones sobre este asunto". "Que detallen por qué tienen a un secretario de organización en la cárcel y a otro que puede acabar en la cárcel. Es extremadamente grave lo que ha ocurrido en el epicentro del PSOE". Fernández también apuntó directamente al presidente de Gobierno: "Es gravísimo", comenzó, "que Sánchez no haya dado prácticamente explicaciones. Tiene que explicar muchas cosas", continuó, insistiendo en "el sistema de pagos del PSOE en efectivo". "Algo huele a podrido".

Podemos denuncia a Netanyahu

El dirigente también anunció que Podemos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa hebreo, Israel Katz, y otros manos militares por el arresto de activistas de la Global Sumud Flotilla (GSF) por presuntos delitos de detención ilegal, acto de piratería y presuntos crímenes de guerra y contra la comunidad internacional.

Aparte, Podemos también se ha dirigido ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que amplíe su investigación contra Netanyahu, varios ministros y mandos militares de Israel sobre genocidio en Gaza con el abordaje a los activistas de la flotilla. El dirigente del partido morado detalló que varias embarcaciones de la flotilla portaban bandera española y fueron interceptadas en aguas internacionales por el ejército hebreo con un ejercicio de la fuerza desmedido, lo que implica a su juicio un "ataque militar contra objetivos civiles".

"Fue un secuestro absolutamente ilegal de los tripulantes de la flotilla", ha ahondado Fernández para apostillar que Podemos exige de nuevo al Gobierno a actuar en el mismo sentido, aparte de volver a exigir relaciones diplomáticas, comerciales, deportivas y culturales con el "Estado terrorista de Israel".