Investigación a la mujer del presidente
El juez Peinado declara a la Complutense parte perjudicada por la apropiación indebida del software de la cátedra de Begoña Gómez
La cita para la comparecencia de este lunes a las 17.30, que inicia los trámites para sentar a la esposa de Sánchez ante un segundo jurado popular por cuatro delitos de corrupción
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción, ha dictado una providencia en la que declara a la Universidad Complutense parte perjudicada por la apropiación indebida del software que se creó para la cátedra de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigía en este centro universitario.
Así lo señala la resolución, a la que ha tenido acceso este diario y que justifica esta decisión "como quiera que uno de los delitos por los que se sigue el presente procedimiento, es el delito de apropiación indebida, en concreto de un supuesto software cuya financiación estaba destinada para que fuere a favor" de dicha institución pública.
Por esta razón, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid cita a la representación legal de la Universidad "a los efectos de que sea oída" y pueda ejercitar los derechos que estime pertinentes de cara al futuro enjuiciamiento de estos hechos frente a un tribunal del jurado.
Peinado ya había citado tanto Begoña como al resto de imputados a las 17.30 de este lunes para sentar a la esposa de Sánchez ante un segundo jurado popular por cuatro delitos, iniciar un trámite similar en pieza separada por el de malversación en relación con el uso privado de su asistente en Moncloa.
