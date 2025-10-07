El Congreso aplaza a mañana la votación sobre el embargo de armas tras las quejas de Israel por el aniversario del 7-O

El Congreso aplaza finalmente a este miércoles la votación del decreto para el embargo de armas a Israel después de que la embajada israelí lamentara la coincidencia de esta sanción con el segundo aniversario del atentado de Hamás el 7 de octubre de 2023, que se saldó con casi 1.200 víctimas. No obstante, el debate de la iniciativa se mantiene en el orden del día de este martes.

En la Junta de Portavoces del Congreso se ha tomado esta decisión después de que el PP solicitara retrasar el debate y la votación a la próxima semana, algo que los partidos del Gobierno han descartado, y de que Junts plantease que, al menos la votación, no coincidiese con el aniversario de los atentados terroristas de Hamás. PSOE y Sumar han terminado aceptando esta propuesta, aunque varios de sus socios han defendido el sinsentido de debatir el martes la iniciativa y votarla el miércoles.

La modificación se ha producido después de que la Embajada de Israel en España emitiera un comunicación en el que recordaba que el 7 de octubre de 2023 marca "el principio de la guerra lanzada por Hamás" y que "la elección del Gobierno de España de esta fecha para someter a votación el decreto-ley sobre el embargo de armas a Israel, es una decisión cínica y condenable, especialmente en estos días tan delicados, cuando los equipos de negociación se reúnen para poner fin a la guerra". "Escoger precisamente ese día resulta perverso, inhumano y aberrante", sentenciaban.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha coincidido que este 7 de octubre "no es precisamente la mejor fecha para debatirlo" y ha asegurado que le preocupa que el Gobierno no haya aceptado su propuesta de aplazar una semana el debate cuando aún hay plazo suficiente para aprobar el decreto de embargo.

El decreto sobre el embargo de armas fue una de las medidas impulsadas por Pedro Sánchez a principios de curso, cuando anunció un paquete de sanciones contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu. El decreto tardó dos semanas en aprobarse y fue cuestionado por los socios del PSOE. Sumar, socio minoritario del Gobierno, avanzó que pediría que se tramitase como proyecto de ley para introducir cambios, mientras Podemos asegura que es un "decreto fake" y amenazan con tumbarlo si no se endurece el contenido del texto.

El partido morado asegura que el paquete de medida es un "coladero", por incluir la posibildiad de hacer excepciones por motivos de seguridad nacional. En las últimas horas, después de que Junts mostrase su disposición a apoyar el embargo, Podemos ha aumentado la cautela, alentando la tesis de que puede dejar que se apruebe. Su rechazo, eso sí, implicaría que el decreto decaiga.