Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo discurso

Feijóo presentará su plan de inmigración en Barcelona la próxima semana

Feijóo plantea visados para migrantes que tengan en cuenta el "conocimiento de nuestra cultura"

Alberto Núñez Feijóo en Barcelona.

Alberto Núñez Feijóo en Barcelona. / Manu Mitru

Gisela Boada

Barcelona

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desplegará todas las propuestas del plan de inmigración del partido la semana que viene en Barcelona, según han explicado fuentes del partido a EL PERIÓDICO. Este plan sigue la línea de la "Declaración de Murcia", firmada hace dos semanas por los presidentes autonómicos del PP, que marca un claro endurecimiento del discurso migratorio del principal partido de la oposición. En este contexto, Feijóo ha propuesto un sistema de visados por puntos, un modelo inspirado en los de países como Reino Unido, Canadá y Australia, que pondría énfasis en la integración cultural y social de los inmigrantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
  2. La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
  3. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  4. Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
  5. Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
  6. Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
  7. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  8. El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población

La Sociedad Siero Musical entregará los premios del segundo Concurso de Composición Coral este sábado

La Sociedad Siero Musical entregará los premios del segundo Concurso de Composición Coral este sábado

El BOE publica la nueva cotización obligatoria por la que los trabajadores se verán afectados con una reducción de casi 100 euros en 2026

El BOE publica la nueva cotización obligatoria por la que los trabajadores se verán afectados con una reducción de casi 100 euros en 2026

La mejora del abastecimiento de agua en Guadamía afectará a 2.500 vecinos de Ribadesella

La mejora del abastecimiento de agua en Guadamía afectará a 2.500 vecinos de Ribadesella

Black Desert Console recibe importantes actualizaciones para las mazmorras de Atoraxxion

Black Desert Console recibe importantes actualizaciones para las mazmorras de Atoraxxion

Ribadesella llora al empresario Emilio Serrano, "hombre de compromiso inquebrantable e intensa personalidad"

Ribadesella llora al empresario Emilio Serrano, "hombre de compromiso inquebrantable e intensa personalidad"

Siero ejecuta en Anes la última actuación del año dentro del convenio con la Confederación Hidrográfica para el mantenimiento de ríos

Siero ejecuta en Anes la última actuación del año dentro del convenio con la Confederación Hidrográfica para el mantenimiento de ríos

¿Qué es la técnica del cloud? El truco que necesitas saber para que tu perfume dure todo el día

¿Qué es la técnica del cloud? El truco que necesitas saber para que tu perfume dure todo el día

El paseo de Naval Gijón toma forma: fijados caminos y zonas verdes y ejecutadas las "tripas" de la obra

El paseo de Naval Gijón toma forma: fijados caminos y zonas verdes y ejecutadas las "tripas" de la obra
Tracking Pixel Contents