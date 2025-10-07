Podemos mantiene su rechazo al embargo a Israel y acusa al Gobierno de hacer "electoralismo barato" con Gaza

Podemos sigue sin revelar si permitirá la convalidación del real decreto de embargo a Israel que se votará este miércoles. No obstante, el tono de la líder de los morados, Ione Belarra, durante el debate de la iniciativa en el Congreso deja escaso margen de interpretación. Ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "complicidad" con el genocidio, de impulsar un "embargo fake" y de "hacer electoralismo barato con un tema tan grave con el genocidio". Minutos antes, a las puertas de la Cámara Baja, Belarra ha coincidido con representantes de varias asociaciones propalestinas que reclamaban a todos los grupos que dieran el visto bueno al texto, pero a considerar que es insuficiente.

Al inicio del debate, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el encargado de defender e intentar convencer a Podemos de que la convalidación del real decreto es "un paso coherente y contundente" y que se trata de "un texto de máximos". En este sentido, ha defendido que el objetivo del embargo es "apoyar la resolución del conflicto bélico y reducir el sufrimiento de la población palestina, dificultar la continuación de la invasión de la Franja de Gaza por Israel y obstaculizar que pueda tener acceso a más recursos militares".

Sin embargo, sus palabras han caído en saco roto. "Señorías del PSOE, los embargos de armas se hacen antes de que los crímenes se cometan, no 67.000 víctimas después", le ha espetado Belarra a la bancada socialista antes de lanzar esa acusación de "hacer electoralismo barato". La líder de Podemos ha denunciado que, pese al "embargo fake", siguen vigentes varios contratos de armas con Israel y que en las últimas semanas han recalado en puertos españoles cuatro barcos con armas que iban hacia Israel. "Hagan de una vez por todas algo útil para pararle los pies a ese Hitler del siglo XXI que es Netanyahu, rompan todas las relaciones con los genocidas", ha concluido su intervención.