El PSOE admite pagos en efectivo a Cerdán pero insiste en que todo es “legal”

No solo José Luis Ábalos recibió del PSOE sobres con dinero en efectivo cuando era secretario de Organización. Su sucesor en el cargo orgánico, Santos Cerdán, ahora en la cárcel y presuntamente implicado en la misma trama de corrupción que el exministro de Transportes, también cobró a través de este opaco método por gastos considerados de representación.

Se trata, según publican varios medios, de una cifra no excesivamente elevada, 7.433,47 euros a lo largo de cuatro años, entre 2021 y 2024.

La propia dirección socialista reconoce estos pagos, pese a que inicialmente habían asegurado que en 2020 se terminaron los abonos en efectivo. Fuentes oficiales de la cúpula del partido, que en un primer momento reaccionaron con cierto alivio al nuevo informe de la UCO sobre Ábalos conocido a finales de la semana pasada, explican que se trata de una práctica completamente “legal”.

“Pagar en metálico no es ilegal”, insisten las mismas fuentes, que subrayan, como hicieron el viernes cuando la unidad de la Guardia Civil certificó algunos pagos en metálico a Ábalos, que “todas” estas prácticas están “declaradas” ante el Tribunal de Cuentas y el juez que instruye el ‘caso Koldo’, así como “auditadas”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido que el informe de la UCO “desmiente” todas las acusaciones lanzadas por el PP sobre la existencia de una financiación irregular en el seno del PSOE. “El informe no atribuye al PSOE ninguna irregularidad ni conducta reprochable y reconoce que el PSOE ha colaborado y que sus cuentas son veraces, que todos los ingresos están justificado y que los pagos en efectivos fueron declarados y auditados con el aval del tribunal de cuentas”, ha asegurado en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Preguntado por la práctica de realizar pagos en efectivo a José Luis Ábalos, el dirigente socialista ha asegurado que “es una práctica habitual en todas las empresas”. Incluso, ha explicado que el Senado adelanta en efectivo los gastos en los que puedan incurrir los senadores cuando realizan viajes oficiales. Sobre el origen de ese dinero, ha dejado claro que sale “de las cuentas bancarias del PSOE y está todo registrado y todo auditado”.