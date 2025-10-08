La grave crisis en los cribados de cáncer fuerza la dimisión de la consejera de Salud de Andalucía

La crisis provocada por los fallos en el cribado de cáncer de mama, la mayor que ha sufrido el presidente andaluz, Juanma Moreno, desde que ocupa el cargonha provocado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández. En una comparecencia urgente a última hora de la tarde el líder del Ejecutivo autonómico ha anunciado la aceptación de su salida así como "una profunda reestructuración de todo el sistema sanitario" en plena precampaña para las elecciones autonómicas previstas para 2026.

"El sistema sanitario es enorme y resulta comprensible que pueda haber errores, problemas o incidencias. en un sistema, pero lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las mujeres afectadas quienes avisen del problema. No hay excusas, otros las pondrían pero nosotros no lo vamos a hacer", afirmó el presidente andaluz, quien anunció una reforma profunda del sistema: "Auditaremos lo que haya que auditar y cambiaremos lo que haya que cambiar".

En el anuncio de cese, Moreno destacó la trayectoria profesional de la ya ex consejera "una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad en una de las responsabilidades políticas más grandes como dirigir el Servicio Andaluz de Salud con una honestidad y entrega fuera de dudas". Pero su situación era ya insostenible tras la escalada de los últimos días.

Falta de respuesta inicial

El propio presidente andaluz había cuestionado en los últimos días la falta de información interna sobre la gravedad y el alcance del problema así como la ausencia de "empatía" en la primera reacción de la consejera ante unos fallos que afectaban a algo tan sensible como el cáncer.

El Gobierno de Moreno había trazado una estrategia en la que situaba como primer hito un diagnóstico del alcance real de los fallos, que se ha acotado a 2.000 mujeres de las cuales 1.800 pertecen al Hospital Virgen del Rocío. Posteriormente, la ejecución de un plan de choque con refuerzos de personal, un cambio del protocolo sanitario y la realización de una revisión a todas las personas afectadas.

Todo este proceso debía terminar en un plazo máximo de dos meses, y el plan era que entonces se "depurarían responsabilidades" que podrían situarse en el Hospital Virgen del Rocío o en la propia consejera de Salud que ya había sido apartada de los focos para evitar nuevas declaraciones públicas sobre el tema.

Pero la escalada a nivel nacional de la polémica por los fallos en plena pre campaña electoral, el complejo escenario político y el incremento de las protestas, como la celebrada este mismo miércoles frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud han obligado a acelerar todo el proceso y a precipitar la salida de la consejera de Salud.