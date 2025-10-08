Directo | Podemos apoyará el decreto sobre el embargo de armas: "No seremos la excusa del PSOE"

Podemos apoyará el decreto sobre el embargo de armas a Israel para facilitar su aprobación. El partido, que ha lanzado duras críticas contra este medida que consideran insuficiente, han anunciado finalmente que votarán sí a la medida. "Podemos no será la excusa del PSOE para no hacer nada", detallan fuentes de la formación. El decreto prevé así salir adelante si no hay sorpresas, después de que Junts sembrase este martes dudas sobre su apoyo, pese a confirmar también su voto favorable la semana pasada.

"Hoy vamos a permitir la convalidación de este real decreto", confirman desde Podemos este miércoles. Después de días amenazando con tumbar la norma, el partido rectifica y defiende que es "la mejor forma de que todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel y que esto no es por ningún voto de ningún grupo en el Parlamento, sino porque el Gobierno ha hecho un embargo fake", aseguran.

El partido de Ione Belarra lleva semanas reclamando al Gobierno que apruebe un nuevo decreto más ambicioso y que no contemple excepciones por seguridad nacional. Una opción que fue descartada por el Gobierno. "El PSOE busca el titular por la fortísima presión social, pero no se atreve a actuar", critican. "A pesar de nuestra exigencia reiterada de que retiren este real decreto y aprueben un embargo integral y real de armas, el PSOE ha insistido en forzar hoy la votación en el Congreso".

Desde Podemos insisten en que "este decreto, desgraciadamente, no cambia nada" puesto que a su juicio se mantendrán "las relaciones armamentísticas con Israel". Insisten además que hay una "diferencia fundamental" entre Podemos y los partidos de Gobierno: "Nosotras nunca os vamos a mentir sobre la naturaleza de lo que se está votando".

Este apoyo al decreto contrasta con el tono de los morados en los últimos días. Y también después de que las organizaciones y asociaciones propalestinas presionaran ayer a sus diputados a las puertas del Congreso para que apoyaran la medida.

En manos de Junts

La propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra, criticó duramente la medida durante el debate de la iniciativa en el Congreso este martes, donde acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "complicidad" con Israel, de impulsar un "embargo fake" y de "hacer electoralismo barato con un tema tan grave con el genocidio".

Un escollo para el Gobierno al que se puede sumar Junts que, pese a confirmar la semana pasada su apoyo, este martes sembró dudas al señalar que la iniciativa podría ser un "error" en el contexto actual de negociaciones entre Israel y Hamás.

La diputada de Junts, Marta Madrenas, dejó en el aire la posición de su partido. Pese a que la pasada semana confirmaron su voto favorable a la norma, la parlamentaria posconvergente ha señalado que "el momento político internacional ha cambiado completamente en unos días" y que puede ser un "error de tiempo y de prioridades" aprobar el decreto ante la negociación abierta entre Israel y Hamás a raíz del plan propuesto por Donald Trump.

"Un Gobierno con inteligencia política debería saber cuándo actuar y cuándo dejar de hacerlo y, sobre todo, cuando tienen que virar con rapidez ante circunstancias cambiantes", ha dicho, abriendo las puertas a un posible rechaza, aunque desde el partido no lo han confirmado.

