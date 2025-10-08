Sesión de control
Directo | Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en la comisión Koldo del Senado en octubre
EP
"Se acabó la huida", le ha avisado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez antes de anunciar que el PP le citará en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo antes de que acabe octubre. Además, el líder de los populares le ha recordado que, aunque "le resultará muy difícil", está "obligado a decir la verdad". "Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción, su problema es que es imposible haber delinquido sin usted", le ha espetado también Feijóo durante la sesión de control al Gobierno.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Los ganaderos de Mieres recibieron 22 multas, de hasta 8.000 euros, por la entrada de sus reses en Pinos
- Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting: preacuerdo y viaje a Gijón
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- La fiebre por convertir bajos en viviendas llega a Oviedo: 'Puede contribuir a recuperar espacios vacíos y dar respuesta a la demanda de pisos”
- Un arrecife de coral a mil metros de altura: increíble hallazgo en un parque natural de Asturias
Novedades en el caso del carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que se "ocultaron datos" y hay dos personas bajo investigación
Copreca exhibe músculo cooperativo
Ofrecido por