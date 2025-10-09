Feijóo pide a Sánchez que deje de “utilizar” a las mujeres y reitera su defensa del aborto

Alberto Núñez Feijóo ha terciado este jueves con solemnidad en la polémica sobre el aborto. En un escueto comunicado, el líder del Partido Popular (PP) asegura que Pedro Sánchez “no defiende a las mujeres, las utiliza” y reitera su defensa al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”, asegura al respecto el líder de la oposición.

El comunicado se produce después de que el presidente del Gobierno advirtiese a Isabel Díaz Ayuso que acudiría al Tribunal Constitucional (TC) para garantizar el registro de médicos objetores, rechazado por la presidenta de la Comunidad de Madrid este jueves en el pleno de la Asamblea regional de Vallecas, en un tenso debate con los portavoces de la izquierda madrileña. "No voy a hacer una lista negra de médicos nunca", afirmó Ayuso en el pleno regional.

A juicio de Feijóo, Sánchez está "agotado política y moralmente", y por eso recurriría a sucesivas maniobras de distracción o cortinas de humo para ocultar, entre otras cosas, los escándalos de corrupción que salpican a su Gobierno y a su entorno personal, por los que el PP, como su propio jefe de filas anunció en la sesión de control este miércoles, le llevará a la comisión de investigación del Senado. "Como se vislumbra la paz en Gaza, necesita otra cosa. Hoy intenta reabrir debates del pasado para ocultar los problemas del presente", señala en su texto el presidente del PP, que a continuación asevera que "ni me impresiona ni me condiciona", ya que, concluye, "España necesita soluciones, no distracciones".

"Meter miedo a la gente"

Para Feijóo, lo que intenta hacer Sánchez es "meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto", y sin embargo no hace nada "por las miles de mujeres que hoy quieren tener un hijo y no pueden, entre otras cosas porque un Gobierno corrupto se ha gastado el dinero en prostitución en lugar de ayudar a los jóvenes a prosperar y poder construir una familia".

El líder de los populares asegura en el escrito con membrete de su partido, difundido a través de las redes sociales, que "mi compromiso es gobernar desde la serenidad, la transparencia y la verdad. Los españoles merecen un gobierno que no divida para durar, sino que una para avanzar". Algo que según su diagnóstico pasa por no utilizar "causas superadas ni banderas morales para enfrentar a la sociedad. Mi propósito es resolver los problemas reales de las familias y garantizarles un futuro mejor", concluye al respecto.

Feijóo asegura en su comunicado que "el verdadero debate que España necesita es sobre natalidad, conciliación y futuro". Y eso pasa, según su criterio, por el apoyo a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo únicamente por razones económicas, una posición ya avanzada esta misma semana por la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz. "Si queremos un país con oportunidades, debemos apoyar a quienes quieren formar una familia. Impulsaré medidas para que ninguna mujer renuncie a ser madre por motivos económicos, laborales o de vivienda. La política debe estar al servicio de la libertad real de elegir cuándo y cómo tener hijos", sentenció al respecto.