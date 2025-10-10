La Comisión de Venecia se decanta por un CGPJ elegido por los jueces pero que evite una "politización interna" a través de las asociaciones

La Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa encargado de chequear la salud de los sistemas democráticos de sus Estados miembros, ha adelantado ya lo esencial del contenido del dictamen que hará público el próximo lunes sobre cuál debe ser el modelo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial en España, que se decanta por la opción defendida por el Partido Popular para que sean los propios jueces los que elijan a los doce miembros de este órgano que deben proceder de la carrera judicial.

El objetivo es el de apartar las sombras politización que se ciernen sobre el Consejo del Poder Judicial desde hace décadas, y para ello los expertos europeos admiten que ese sistema de que los jueces designen a los jueces debe añadir medidas adicionales que eviten una "politización interna" o indirecta a través de las asociaciones profesionales, pues algunas de ellas manifiestan habitualmente cercanía con los postulados de determinados partidos políticos.

Este dictamen es fruto de la visita que los expertos europeos realizaron hace un mes a España, donde se reunieron con los actuales vocales, magistrados del Tribunal Supremo y otros órganos, asociaciones judiciales y representantes de organismos de la sociedad civil.

La Comisión de Venecia se reúne con el Consejo de la Abogacía Española / CGAE

El viaje se realizó a instancias de la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, después de que el Consejo fuera incapaz de cumplir con el encargo de realizar un planteamiento concreto a las Cortes sobre cómo debía reformarse la actual legislación. De hecho, se presentaron dos propuestas enfrentadas que son las mismas que ha analizado la Comisión de Venecia: dejar las cosas como están, con un modelo que posibilita la designación de los miembros del Consejo por las Cortes generales; u optar por una reforma que permita a los doce integrantes de origen judicial ser elegidos por sus pares.