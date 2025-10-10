Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Causa contra Leire Díez

El juez que investiga a Leire Díez imputa al empresario Pérez Dolset e incluye la denuncia de los fiscales que quiso perjudicar

El magistrado Arturo Zamarriego interrogará también como testigos a José Grinda e Ignacio Stampa

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado.

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado. / José Luis Roca

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha ampliado la causa por la que tomará declaración como imputada a la exmilitante del PSOE Leire Díez en noviembre con las denuncias que presentaron contra ella los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, al considerar que maniobró para perjudicarles, según adelantó El Independiente y ha confirmado esta redacción.

Ello ha supuesto que haya cambiado la condición del empresario Javier Pérez Dolset, quien iba a declarar como testigo ese mismo día, pero ahora tendrá que hacerlo como imputado. El magistrado también tomará declaración como investigado al periodista P.R. El juez había citado a declarar como imputada a Leire Díez y como testigo a Jacobo Teijelo, uno de los abogados del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La primera citación obedecía a la denuncia interpuesta por la asociación Hazte Oír contra Leire Díez por los delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias, aunque solo fue admitida a trámite por los dos últimos, que son respecto a los que informó a favor la Fiscalía. El primero, señala la resolución, solo puede ser investigado a instancias de la persona agraviaba, y el magistrado considera prematuro pronunciarse ya respecto a la estafa procesal.

Denuncia de la Fiscalía

EL PERIÓDICO informó de que la Fiscalía de Madrid había reclamado la imputación de la exmilitante socialista Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset por "intento de soborno" de los fiscales de Anticorrupción José Grinda e Ignacio Stampa, según consta en un decreto de 17 de julio. El fiscal hizo esta petición tras analizar las denuncias de ambos funcionarios públicos.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, el juez Zamarriego no apreció en un primer momento la conexión de los hechos denunciados por ambos fiscales con su causa, y rechazó asumir estas pesquisas. La Fiscalía madrileña recurrió esta decisión del instructor, que finalmente ha decidido ampliar sus pesquisas.

