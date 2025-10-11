Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

12 de octubre

Abascal seguirá el desfile de las Fuerzas Armadas este domingo desde la calle y no desde la tribuna de autoridades

El líder de Vox ha traslado por carta a el Rey esta decisión, así como los motivos de la misma, ya que tampoco irá a la recepción en Palacio Real con Felipe VI, ha informado Vox

El 63% de los españoles creen que habría que "modernizar" la celebración del 12 de Octubre

Santiago Abascal

Santiago Abascal / JOSÉ LUIS ROCA

Europa Press

El presidente de Vox, Santiago Abascal, asistirá este domingo al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, pero no lo hará desde la tribuna de autoridades sino desde la calle.

El líder de Vox ha traslado por carta a el Rey esta decisión, así como los motivos de la misma, ya que tampoco irá a la recepción en Palacio Real con Felipe VI, ha informado Vox.

Abascal entiende que Pedro Sánchez utiliza estos acontecimientos "para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".

El presidente de Vox considera que su sitio está junto a los españoles, y añade que compartirá espacio con Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno en el Congreso de los Diputados, o cualquier otro lugar donde pueda "denunciar la corrupción moral, política y económica de este Gobierno".

Abascal tilda al Ejecutivo de Sánchez de "ilegitimo" y que está "dinamitando el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y que con sus alianzas internacionales está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles", aclara en un comunicado su partido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
  2. Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
  3. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  4. Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días
  5. Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
  6. Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
  7. Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen
  8. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas

El congreso sobre acondroplasia de Alpe, en Gijón, anima a "seguir rompiendo barreras": "El cambio se logra con valentía"

El congreso sobre acondroplasia de Alpe, en Gijón, anima a "seguir rompiendo barreras": "El cambio se logra con valentía"

En imágenes: así fue el acto inaugural del congreso de acondroplasia de Alpe en Gijón

En imágenes: así fue el acto inaugural del congreso de acondroplasia de Alpe en Gijón

Tradición, música y emoción en la inauguración del congreso sobre acondroplasia de la Fundación Alpe en Gijón.

Tradición, música y emoción en la inauguración del congreso sobre acondroplasia de la Fundación Alpe en Gijón.

Taxis, autocaravanas y normas conjuntas: así es el gran pacto del oriente asturiano que busca un turismo más sostenible

Taxis, autocaravanas y normas conjuntas: así es el gran pacto del oriente asturiano que busca un turismo más sostenible

Enrique Murillo, editor y escritor: "Estamos a dos pasos de que reviente el sistema Editorial, como el bancario"

Enrique Murillo, editor y escritor: "Estamos a dos pasos de que reviente el sistema Editorial, como el bancario"

El legado de Sánchez del Río en Asturias: de la plaza del Paraguas al mercado de Pola de Siero

El legado de Sánchez del Río en Asturias: de la plaza del Paraguas al mercado de Pola de Siero

Una casa de ensueño a cinco minutos de Cudillero por menos de 72.000 euros: la subasta que hace el Juzgado de Pravia

Una casa de ensueño a cinco minutos de Cudillero por menos de 72.000 euros: la subasta que hace el Juzgado de Pravia

Uno de los equipamientos más utilizados de Corvera estrenará cubierta antes de final de año

Uno de los equipamientos más utilizados de Corvera estrenará cubierta antes de final de año
Tracking Pixel Contents