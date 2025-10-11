Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO

Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

El presidente ha sido invitado por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado las mismas fuentes

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. / Mateo Lanzuela - Europa Press

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo lunes en Egipto al acto de la firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza en el que participarán también Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Sánchez ha sido invitado al acto por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado las mismas fuentes.

