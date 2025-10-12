La Fiesta Nacional, en directo | Última hora del desfile del 12 de octubre en Madrid

La legión llega al desfile

Los participantes del desfile ya se preparan y los miembros de la legión van llegando a la calle Atocha. Este año, los legionarios desfilarán acompañados por Baraka, un borrego de unos tres años de edad que ha sido elegido como mascota de la tropa.

Nació en Almería y llegó a la Legión tras ser un regalo donado por un Legionario de Honor. Actualmente, vive en el cuartel del Tercio "Gran Capitán" 1º de la Legión, en Melilla.

Hoy, hemos podido conocer qué es lo que come, cómo lo cuidan en el cuerpo y de dónde viene la tradición de llevar una mascota durante el desfile. Baraka es uno más, incluso desfila con su chapiri como el resto de la tropa.

