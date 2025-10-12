Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de la Fiesta Nacional

Sánchez vuelve a ser abucheado en el desfile militar pese a los 100 metros de distancia con los asistentes

Un parte del público plasma de nuevo su inquina hacia el presidente del Gobierno, cuya presencia no ha sido anunciada por megafonía

Pitos y abucheos a Pedro Sánchez a su llegada al desfile del Día de la Hispanidad

Pitos y abucheos a Pedro Sánchez a su llegada al desfile del Día de la Hispanidad

PI STUDIO

Redacción

Madrid

Los pitos, abucheos e insultos a Pedro Sánchez durante el desfile militar en la Fiesta de la Hispanidad, como antes a José Luis Rodríguez Zapatero, son cada año tan habituales que la noticia, en realidad, sería que no los hubiera. Este domingo, en un clima de mayor crispación política si cabe que en ocasiones anteriores, con Santiago Abascal dando plantón a Felipe VI para no “blanquear” al presidente del Gobierno, las protestas han vuelto a dejarse oír.

Dos circunstancias jugaban en contra de quienes acuden al desfile en el centro de Madrid con el objetivo, entre otros, de atacar al jefe del Ejecutivo. Por un lado, la distancia física. Desde 2023, la tribuna de autoridades se encuentra frente a la fuente de Neptuno, con los asistentes situados a más de 100 metros del Rey, el jefe del Ejecutivo y el resto de dirigentes. Por otro, la presencia de Sánchez no ha sido anunciada por megafonía.

Pero una parte del público, ataviado en su mayoría con banderas de España (también había una franquista), no ha dejado pasar la oportunidad. El líder socialista llegó a las 11 de la mañana. Mientras esperaba para recibir a los reyes, a la princesa Leonor y a la princesa Sofía, a quienes ha saludado, una oleada de abucheos se ha comenzado a escuchar. Como cada año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  2. Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
  3. Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
  4. La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
  5. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
  6. Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido
  7. Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
  8. Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo

La Guardia Civil de Gijón celebra su patrona recordando a la primera generación de matronas: "Facilitaron la presencia de mujeres en el cuerpo"

La Guardia Civil de Gijón celebra su patrona recordando a la primera generación de matronas: "Facilitaron la presencia de mujeres en el cuerpo"

EN IMÁGENES: La Guardia Civil de Gijón celebra su patrona recordando a la primera generación de matronas: "Facilitaron la presencia de mujeres en el cuerpo"

EN IMÁGENES: La Guardia Civil de Gijón celebra su patrona recordando a la primera generación de matronas: "Facilitaron la presencia de mujeres en el cuerpo"

Adriana Lastra llama a "poner toda la fuerza" contra la violencia machista en el Día de la Guardia Civil

Adriana Lastra llama a "poner toda la fuerza" contra la violencia machista en el Día de la Guardia Civil

Una protesta de Marea Palestina obliga a desalojar la sala del 'Guernica' del Reina Sofía

Una protesta de Marea Palestina obliga a desalojar la sala del 'Guernica' del Reina Sofía

EN IMÁGENES: Marco García y Lola Pérez reinan en una media maratón “de récord” en Oviedo

EN IMÁGENES: Marco García y Lola Pérez reinan en una media maratón “de récord” en Oviedo

Ni gripe ni resfriado, aprende cómo reducir sus efectos

Ni gripe ni resfriado, aprende cómo reducir sus efectos

El detalle del uniforme de Leonor en el desfile militar del 12 de octubre que mucha gente ha pasado por alto

El detalle del uniforme de Leonor en el desfile militar del 12 de octubre que mucha gente ha pasado por alto
Tracking Pixel Contents