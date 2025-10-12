Ayuda humanitaria a Gaza
Reyes Rigo ya viaja hacia España junto a los otro cuatro miembros de la flotilla que retenía Israel
La activista mallorquina alcanzó un acuerdo con la Fiscalía del país de Oriente Próximo y pagó una multa de 2.500 euros
Redacción
La mallorquina Reyes Rigo, la única española de la Flotilla Global Sumud que continuaba retenida en Israel, ya viaja camino de España, según han confirmado este domingo fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Junto a Rigo, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía del país de Oriente Próximo tras declararse culpable de dos delitos de agresión contra una funcionaria de prisiones y pagar una multa de alrededor de 2.500 euros, se desplazan también los otras cuatro personas que continuaban detenidas dentro de la operación no gubernamental para intentar hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza.
“Esta nueva operación de retorno a España, igual que las anteriores, ha sido gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores desde sus servicios centrales, la Embajada española y por el cónsul en Tel Aviv, que han realizado un extraordinario trabajo. Ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel”, ha explicado el departamento que dirige José Manuel Albares.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
- Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo