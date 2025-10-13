Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno minimiza las críticas de la Comisión de Venecia al modelo del CGPJ pero valora que apunte a "interferencias" por asociaciones de jueces

El ministro Bolaños insiste en que los expertos del Consejo de Europa rechazan la existencia de un modelo estándar que un país democrático esté obligado a adoptar

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una reunión con la Comisión de Venecia, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España).

Cristina Gallardo

Para el Gobierno, uno de los aspectos más relevantes del informe que han realizado los expertos de la Comisión de Venecia --dependiente del Consejo de Europa-- sobre la elección de los miembros de nuestro Consejo General del Poder Judicial apunta a "grandes riesgos de interferencia política a través de las asociaciones judiciales que tiene el modelo corporativo por el que los jueces elegirían a los miembros del Poder Judicial sin pasar por el Parlamento".

Así lo considera el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha realizado este lunes una valoración sobre el dictamen de los expertos, encargados de chequear la salud de los sistemas democráticos de sus Estados miembros. En un adelanto del texto final, el Consejo de Europa ya anunció que la Comisión de Venecia se decanta por la opción para elegir los vocales del órgano de gobierno de los jueces en España que es defendida por el Partido Popular, para que sean los propios jueces los que elijan a los doce miembros de este órgano que deben proceder de la carrera judicial, si bien añaden prevenciones.

Bolaños minimiza el impacto de estas críticas y ha hecho pública una valoración en la que señala que lo que ha hecho el órgano europeo, como siempre ha defendido el propio Gobierno, que “no existe un modelo estándar que un país democrático esté obligado a seguir al establecer su Consejo Judicial” .

